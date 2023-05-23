劉俊謙孖藤岡靛加盟《誰是被害者》第2季 蘇慧倫相隔11年回歸演員行列

Netflix懸疑推理台灣劇《誰是被害者》第2季，自宣布開拍便引起關注，除集合原班人馬包括金牌監製曾瀚賢、製作人湯昇榮、徐國倫及導演莊絢維、陳冠仲外，演員陣容方面就有張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐全數回歸，今日更首度公開重量級卡司驚喜加盟，除了相隔11年再次跨界擔任演員的蘇慧倫外，還有日本紅星藤岡靛，以及憑電影《幻愛》提名第57屆金馬獎最佳新演員獎的香港演員劉俊謙，為今季《誰是被害者》更添可觀性。

Netflix《誰是被害者》第2季將透過全新的案件，引領觀眾一同踏入抽絲剝繭追兇過程，呈現極具震撼的視覺與觀感體驗的同時，更持續牽引觀眾們心中最柔軟的情感。全新角色也驚喜不斷，近年強勢回歸樂壇，更時隔逾10年重拾演員身份的蘇慧倫，將飾演劇中辦案手法冷靜的法醫「薛欣寧」，和張孝全、王識賢一同參與追查過程，首次參演類型片的蘇慧倫坦言：「在一開始接到邀請時，因為對於類型片感到陌生還蠻不安的，思考了非常久，可是心裡一直有一種聲音在呼喚我，有很想試試看的衝動。」

蘇慧倫也分享最後下定決心回歸影壇加入《誰是被害者》劇組的原因是在做足了許多關於第1季的背景功課後，才和劇組團隊碰面，會決定要參與演出，除了被第1季的精湛內容打動以外，也深深地被《誰是被害者》團隊所吸引，並說：「印象深刻在和導演與製作群碰面時，就可以感受到很真實的彼此交流，以及他們說的：『這是一個teamwork，是大家共同的創作！』都讓我安心許多，在碰完面後就答應演出。」而對於時隔十多年再回到劇組，她也表示：「很有趣的是，在開拍後發現現在的戲劇拍攝環境與制度，和以往的經驗都有相當大的不同。加上在2003年也和孝全合作過，等於和他一起進入新的演出形態，也有時空微妙交錯的新鮮感。」相當期待兩人此次合作產生的新火花。