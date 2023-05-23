劉俊謙孖藤岡靛加盟《誰是被害者》第2季 蘇慧倫相隔11年回歸演員行列

Netflix懸疑推理台灣劇《誰是被害者》第2季，自宣布開拍便引起關注，除集合原班人馬包括金牌監製曾瀚賢、製作人湯昇榮、徐國倫及導演莊絢維、陳冠仲外，演員陣容方面就有張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐全數回歸，今日更首度公開重量級卡司驚喜加盟，除了相隔11年再次跨界擔任演員的蘇慧倫外，還有日本紅星藤岡靛，以及憑電影《幻愛》提名第57屆金馬獎最佳新演員獎的香港演員劉俊謙，為今季《誰是被害者》更添可觀性。
Netflix《誰是被害者》第2季將透過全新的案件，引領觀眾一同踏入抽絲剝繭追兇過程，呈現極具震撼的視覺與觀感體驗的同時，更持續牽引觀眾們心中最柔軟的情感。全新角色也驚喜不斷，近年強勢回歸樂壇，更時隔逾10年重拾演員身份的蘇慧倫，將飾演劇中辦案手法冷靜的法醫「薛欣寧」，和張孝全、王識賢一同參與追查過程，首次參演類型片的蘇慧倫坦言：「在一開始接到邀請時，因為對於類型片感到陌生還蠻不安的，思考了非常久，可是心裡一直有一種聲音在呼喚我，有很想試試看的衝動。」
蘇慧倫也分享最後下定決心回歸影壇加入《誰是被害者》劇組的原因是在做足了許多關於第1季的背景功課後，才和劇組團隊碰面，會決定要參與演出，除了被第1季的精湛內容打動以外，也深深地被《誰是被害者》團隊所吸引，並說：「印象深刻在和導演與製作群碰面時，就可以感受到很真實的彼此交流，以及他們說的：『這是一個teamwork，是大家共同的創作！』都讓我安心許多，在碰完面後就答應演出。」而對於時隔十多年再回到劇組，她也表示：「很有趣的是，在開拍後發現現在的戲劇拍攝環境與制度，和以往的經驗都有相當大的不同。加上在2003年也和孝全合作過，等於和他一起進入新的演出形態，也有時空微妙交錯的新鮮感。」相當期待兩人此次合作產生的新火花。
曾在香港、台灣發展的藤岡靛，睽違多年再次回到台灣劇組加入《誰是被害者》第2季，他過去就曾參演過多部台灣經典偶像劇，計有《極道學園》、《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》等，今次藤岡靛回歸華語作品拍攝，飾演檢察官「張耿浩」，劇中將會與張孝全一同辦案，更有許多精彩對手戲，談及多年後重回台灣拍攝的心情，藤岡靛表示：「想當年把工作據點從台灣轉去日本，轉眼已經要10年了。這次有機會回到台灣，用全中文去演繹一個具有挑戰性的角色，對我而言好像又進入了一個新的篇章。打開中文劇本的那一瞬間，就很自然回到了我演藝生涯的初心。」也分享首次和Netflix合作的心情，他稱：「《誰是被害者》第2季，其實是我參演的第一部Netflix作品。希望帶給大家一個既感覺熟悉，又面貌一新的藤岡靛。」
至於劉俊謙則以全新角色加入《誰是被害者》第2季，飾演一名救助失家青少年的「七葉基金會」創辦人「林明誠」，劉俊謙也分享自己本身就是《誰是被害者》的劇迷，對於能夠參演新一季，他興奮表示：「我自己非常喜歡《誰是被害者》，從首季就很關注，從去年知道有機會參與演出全新一季，就有感受到一定的壓力，做了很久的準備功課，但同時能和這麼多優秀的台灣演員合作，也令我感到很新鮮、很興奮、很期待。」《誰是被害者》第2季獲得文化內容策進院內容開發專案計畫-前期開發支持，及臺中市政府新聞局111年第二梯次拍片取景補助，第2季故事延續首季，由張孝全扮演患有亞斯伯格症的鑑識官方毅任，與李沐飾演父女，兩人的平靜生活竟捲入一場全新的殺人案中。