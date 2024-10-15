劉俊謙快閃首爾初會朴敘俊 單拖宣傳《九龍城寨之圍城》自爆憑《教父》爭贏演信一

劉俊謙近日快閃首爾三日兩夜，除了獲運動品牌邀請參加了體能活動外，還單拖連走五場，為明天(10月16日)在當地上映的《九龍城寨之圍城》宣傳。雖然行程匆匆，但非常充實，還快學了幾句簡單韓文旁身。在《九龍城寨之圍城》電影分享會上，阿謙自爆在拍攝鄭保瑞執導的《九》片前，需要演繹電影《教父》中的兩段戲作casting。 《九龍城寨之圍城》明天在韓國上映，「信一」單拖赴會現身謝票場，甫出場即大受觀眾，更有fans由香港追到當地捧場，希望近距離可以跟偶像見面，阿謙也感謝大家的熱情厚愛。

阿謙自爆在片中「信一」一角憑阿爾帕仙奴的的經典作品《教父》得來，他回憶那次casting的情景說：「其實這部電影製作真的很認真，拍攝前我需要casting，導演還要我去演繹《教父》中的兩場戲，當時心想無端端為甚麼給我《教父》的劇本？跟《九龍城寨之圍城》這部戲有甚麼關係呢？casting的時候，我演了兩段教父中的戲份，一段是阿爾柏仙奴在婚禮上同一個女人的對話，另一段是跟他的兄弟講關於家族的事，我大概背好之後就去casting，但去到casting很好玩，因為不只casting那麼簡單，導演鄭保瑞不斷要求我作不同的演繹方法，雖然不知道到底要演甚麼故事，但感覺很輕鬆的在排戲，很享受這個過程，最後很感恩的得到「信一」這個角色。

此外，阿謙是次首爾之行，跟當紅韓星朴敘俊在運動品牌活動中碰面，他以有限的韓語跟對方打招呼，大讚對方非常友善。活動中，最有趣的是能夠和《體能之巔：百人大挑戰》的冠軍阿莫帝Amotti一齊去做運動，感到自己的體能好像有所提升，此行工作之餘又可以乘機做運動放鬆感覺好滿足。