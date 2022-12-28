劉俊謙情侶檔公布發展大計 岑珈其 朱栢康加盟新公司做同門藝人

蔡思韵總結2022年，忙於不同工作及拍攝多部電影，她說：「宜家拍緊一套好有意思嘅香港電影，整個製作非常特別，邊拍邊興奮，接下來會拍攝兩個同自己好唔一樣嘅角色。2023年我想貪心一點，一直有一個諗法，讀書時做好多舞台表演，來年我想做一個solo演出，想用自己熟悉的舞台媒介去表演，到時找朱栢康、劉俊謙任專業顧問幫我一齊創作，珈其識咁多人梗係搵佢做監製啦。」早前完成電影《九龍城寨》拍攝，大部份時間留在台灣拍戲的劉俊謙，6月才返港，他說：「因為演員很多時都被動，自己想多點不同形式去創作，所以想自己嘗試寫故事，在台灣工作的時候開始寫劇本，已經完成咗三稿，宜家不停去找前輩去作修正，希望大家多多指教。」

蔡思韵(Cecilia)、劉俊謙、朱栢康及岑珈其近年在影視圈紛紛冒起，四人不論在演戲、主持、代言、創作均有成績，在幕前已經獨當一面。今年四人齊集同一經理人公司 「Master Our Mind Production Limited」，本來已經是親密好友關係，如今更緊密成為同事兼戰友，他們透露新一年抱負及發展大計。

踏入 40 歲籌備重大計劃

今年可算是岑珈其的豐收年，演出電影、電視劇，任綜藝節目主持，珈其於電視劇《IT狗》的演出，更令他入圍韓國釜山國際電影節提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，珈其說：「感到自己非常幸運，可以加入這大家庭，同時有機會去到斧山電影節開眼界。目標想嘗試衝出香港，嘗試拍另一些地方的製作，這是一個很好的經驗，了解別人的文化及拍攝，令自己有新衝擊。」珈其指自己國語不太靈光，在旁的劉俊謙就大讚Cecilia是好幫手，阿謙說：「當時我在台灣拍攝的三部戲，都是她幫我。我們用熟悉的語言演戲，好多時會去思考怎樣演好戲，但當用不熟悉語言演戲，就不是去思考如何演戲，而是想如何說好對白，就算是很家常的對話，我每晚都會找她幫我練習發音。」珈其笑問：「如果之後我每晚找她練習？」在旁的朱栢康笑言：「首先你不是別問他（劉俊謙），而是要先問老婆。」

朱栢康的舞台劇叫好叫座，同時亦參與不少電影演出，踏入40之齡，更籌備重大計劃，他說：「做演員亦應該涉獵導演範疇，做創作時必需要帶導演視覺去講故事，有了這樣的知識就會明白導演的語言，踏入40歲我覺得可以更換一下工作位置，涉獵一些自己不知道的領域，雖然做過舞台劇導演，但自己亦會擔心，朋友說有好的準備及一位好的副導演幫忙，是不需要太擔心。今次拍愛情片，我重申我想做導演，但我都係演員。」