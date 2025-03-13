劉俊謙拍攝《贖夢》水中戲 上演池底掙扎險缺氧

張家輝自編自導自演新作《贖夢》，陳法拉在片中瘋癲演出，被網民冠以陳法癲稱號，而另一演員劉俊謙，為《贖夢》飾演精神科醫生，因角色不斷陷入不安和困惑夢境之中，拍攝過程也經過幾番掙扎，其中一場水底戲更令他抖不過氣來，絕對是一次搵命博的演出。

劉俊謙為了拍攝這場水底戲，電影公司特別安排了潛水教練在泳池實地教學，以便在拍攝時可運用到潛水技巧，呼吸、閉氣等動作。雖然小時候的他曾學過游水，但跟潛水又是兩回事，他有所領會的說：「水底閉氣和呼吸，再一下子浮上水面，很難回到氣，真的須要不斷練習。教練還要在我一對腳加上鉛，以營造往下沉的效果，所以有一定難度。」而經過潛水教練指導下，阿謙亦掌握到有關基本技能，在正式拍攝當晚渾身解數的獻出首次潛水戲演出。