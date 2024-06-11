劉俊謙接廣告演黃德斌手下 空運假髮扮臭飛盼演北野武黑幫片

劉俊謙憑破億票房電影《九龍城寨之圍城》進一步上位、片中「信一」更為他榮升演藝界新一代男神，廣告更是接踵而至，全新Deliveroo廣告昨晚正式曝光，今次劉俊謙戴上啡色飛仔假髮演出，被指甚似《幽遊白書》角色桑原的風格。

廣告由朱祖兒執導，原來劉俊謙所戴的假髮及服裝也是從日本空運來港，劉俊謙透露：「個假髮同衫喺日本特登運過嚟，自己都好鍾意，大家現場講笑咁話希望呢個造型可以吸引到北野武留意到，搵我去日本拍黑幫電影啦！」廣告中再與黃德斌結緣，兩人分別扮演大佬與手下，劉俊謙四出搵宵夜失敗，最終靠林海峰叫外賣醫肚，劉俊謙表示：「同德斌大哥拍《九龍城寨之圍城》嘅時候已經friend咗，今次有種敘舊嘅感覺。佢係我非常欣賞嘅前輩，人又nice又有型，好關心我哋班後輩。佢真係演咩都入型入格，今次再演佢嘅兄弟，導演啲對白都設定得好搞笑，我哋拍拍下都忍唔住笑，就算NG都好歡樂。」至於跟林海峰合作，阿謙亦不禁大讚：「佢好nice，私底下好好傾，好幽默，現場氣氛好輕鬆，拍廣告我經驗唔多，今次仲要同一個咁有經驗嘅前輩一齊拍，現場睇佢表演都好享受，尤其是佢講對白嘅時候，把聲好鬼有磁性，字正腔圓，仲要即時可以俾幾個version出嚟！勁！」