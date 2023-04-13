劉俊謙易服著紅Bra 與林嘉欣《失衡凶間之罪與殺》鬥演技

林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、 蔡思韵、 黃又南、朱栢康、等主演的《失衡凶間之罪與殺》即將上映。電影《失衡凶間》系列將都市傳說搬上大銀幕，而追加第二季的《失衡凶間之罪與殺》由影后級林嘉欣擔鋼，與劉俊謙和朱栢康主演單元《闇室》，三人都有突破演出。 故事由一場小意外開始，令型男法國廚師劉俊謙邂逅溫柔護士林嘉欣，事後嘉欣到其餐廳探望，意外發現對方的秘密，展開連串懸疑事件。戲中不乏驚心動魄場口，穿梭於主角們的幻想和現實中，為了讓觀眾看得更投入，開機前林嘉欣和劉俊謙不斷來回綵排，更與導演討論對白和動作，相當認真。

嘉欣透露心瑤這個角色絕對讓人猜不透，嘉欣表示：「今次呢個角色主導自己人生，主導因果。今次演呢個角色充滿新鮮感同挑戰，人性係你估佢唔到嘅！我為咗理解呢個角色，建構咗一個幻覺嘅世界。」除此之外，嘉欣亦花盡心思在造型上落足心機，親自提議瀏海造型，嘉欣指：「今次開拍前，同負責造型嘅文念中溝通，想剪一個瀏海，好令人感覺幾日冇洗頭咁，唔好遮黑眼圈同埋斑，想呈現俾觀眾睇呢個人唔會有額外時間自理，呢個元素可以幫到我上戲。」 而另外一場劉俊謙的獨腳戲，要他穿上女性胸圍照鏡，並展露出詭異笑容。當日埋位前，由男性工作人員替他扣胸圍扣，女導演黃千殷見他雞手鴨腳，於是走埋去幫手，但原來對方不知道已經成功扣好，被導演取笑之餘，還被穿上紅bra的劉俊謙環抱戲弄，令原本嚴肅的拍攝現場，傳來一陣笑聲。