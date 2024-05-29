劉俊謙舊作《幻愛》重映突被取消 導演周冠威感無奈：很多人想我消失於公共領域

劉俊謙近日憑《九龍城寨之圍城》、《我在這裡等你》等電影人氣急升，被封為「國民老公」，MCL院線乘著熱潮在社交專頁出po，公布將於下月15日及28日重映劉俊謙首任男主角的電影《幻愛》，並以A5電影明信片作贈品吸引觀眾，不過宣傳圖片的電影海報上，卻沒有導演周冠威的名字。不過，院方於日前(27日)刪走重映《幻愛》的宣傳貼文，售票網站亦下架相關場次。有傳媒查詢，僅確認取消放映，但院方表示「無回應」。

周冠威憑2020年公映的《幻愛》獲提名角逐第26屆評論學會大獎及第39屆香港電影金像獎最佳導演，他亦與曾俊榮一起拿下第57屆金馬獎最佳改編劇本。劉俊謙與女主角兼女友蔡思韵雙雙奪得最佳男、女演員，同時獲選為香港電影評論學會大獎推薦電影之一。以戲論戲，絕對是優秀作品。不過，周冠威憑香港沒有上映的《時代革命》獲金馬獎最佳紀錄片，他有份拍攝的《十年》(短篇《自焚者》)則曾獲金像獎最佳電影。今次《幻愛》重映被取消，未知是否與他早期的作品有關。

仍在香港好好怕戲

周冠威導演在昨晚約10時，在社交平台發文，公開回應「《幻愛》重映被取消」事件。他寫道，「最近香港電影歌舞昇平，我卻有些憂憂愁愁，好像在孤獨面對那日漸猖狂的荒謬。《幻愛》都容不下？沒有直接說明原因，就是一個原因？失望、無奈，確實有些傷感。」他透露雖曾多次經歷公開活動突然被取消，但這次確實沒有太多心理準備，他續說：「始終只是《幻愛》，我也沒有受邀請出席映後談，宣傳也已經刻意不提我的名字。原因不明，好難評論。本身不願意接受訪問，有些晦氣，還有什麼可以說？很多人想我消失於公共領域，但我仍有話要說，我仍在香港，仍在好好拍電影。」

非單一事件 沒有習慣

他重申，已不是單一事件，「我這幾年遭受的荒謬，有些公開的，有些不便公開的，通通都令我很憤怒及無奈，同時卻有種慷慨，為了正確的事，我是甘願承受打壓的，但要記着的是，我沒有習慣，打壓背後的仍然可恨。願我能專心創作電影，祈禱心安。」