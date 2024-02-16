劉俊謙范少勳港台撞樣男神 首度大銀幕合體

劉俊謙近期憑Netflix影集《此時此刻》在台灣人氣急升，其實他去年以電影《幻愛》入圍金馬獎，與范少勳牽手上台頒獎後，兩人分別以「港版范少勳」和「台版劉俊謙」自我介紹，笑震全場，一對「兄弟臉」即被網友瘋狂敲碗求合作。今年終於集氣成功，兩位男神將於台灣電影《我在這裡等你》首度合作，演繹一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感。
劉俊謙被范少勳笑容吸引
日前兩位男神在社交平台互PO對視劇照，已引來熱議，昨日(15日) 官方宣布兩人主演的新作《我在這裡等你》將於今年上半年公映。故事講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣的旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」。范少勳幽默表示：「可能我們長很像，所以有機會碰到！」劉俊謙則說：「我們第一次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」兩人因戲成好友，令人更加期待片中的化學反應。
劉俊謙憑《幻愛》獲垂青
導演鄧依涵表示，看過劉俊謙在《幻愛》的驚艷演出後，一直期待合作，沒想到首部電影長片就成就解鎖，她續稱，首次看劇本中的阿翔就想到范少勳，「他把自己和角色魅力融合一起，表演得很好。」電影國際版海報正式曝光，海報由知名設計師方序中設計的以多層次的筆觸描繪綻開夜空的朵朵煙花，燦爛卻短暫的特質，暗示片中相遇、獲得的情感。