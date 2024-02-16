劉俊謙范少勳港台撞樣男神 首度大銀幕合體

劉俊謙近期憑Netflix影集《此時此刻》在台灣人氣急升，其實他去年以電影《幻愛》入圍金馬獎，與范少勳牽手上台頒獎後，兩人分別以「港版范少勳」和「台版劉俊謙」自我介紹，笑震全場，一對「兄弟臉」即被網友瘋狂敲碗求合作。今年終於集氣成功，兩位男神將於台灣電影《我在這裡等你》首度合作，演繹一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感。

劉俊謙被 范少勳笑容吸引 日前兩位男神在社交平台互PO對視劇照，已引來熱議，昨日(15日) 官方宣布兩人主演的新作《我在這裡等你》將於今年上半年公映。故事講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣的旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」。范少勳幽默表示：「可能我們長很像，所以有機會碰到！」劉俊謙則說：「我們第一次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」兩人因戲成好友，令人更加期待片中的化學反應。