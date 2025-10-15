劉俊謙蔡思韵結婚｜《幻愛》導演周冠威成媒人 煞科日見彩虹別具意義

劉俊謙和蔡思韵昨日(14日)公布結婚喜訊，兩人因拍電影《幻愛》結緣擦出愛火，導演周冠威雖沒有刻意撮合，但意外地成為兩人的媒人。現正身在台灣為新戲《自殺通告》宣傳的他，被傳媒問到婚訊時表示，提早獲一對新人告知消息，「佢同我講，我哋要結婚，你幫我保密，但我一定要先同你講，因為你係我哋嘅媒人！』他向兩人送上祝福，更自爆來台灣第一天就去看蔡思韵主演的電影《泥娃娃》，希望有機會再合作。他又大爆當時跟副導演的對話，「副導演同我講，如果佢哋拍完呢套戲，唔成為情侶，就代表我哋嘅劇本寫得不好。」