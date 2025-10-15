劉俊謙蔡思韵結婚｜《幻愛》導演周冠威成媒人 煞科日見彩虹別具意義

劉俊謙和蔡思韵昨日(14日)公布結婚喜訊，兩人因拍電影《幻愛》結緣擦出愛火，導演周冠威雖沒有刻意撮合，但意外地成為兩人的媒人。現正身在台灣為新戲《自殺通告》宣傳的他，被傳媒問到婚訊時表示，提早獲一對新人告知消息，「佢同我講，我哋要結婚，你幫我保密，但我一定要先同你講，因為你係我哋嘅媒人！』他向兩人送上祝福，更自爆來台灣第一天就去看蔡思韵主演的電影《泥娃娃》，希望有機會再合作。他又大爆當時跟副導演的對話，「副導演同我講，如果佢哋拍完呢套戲，唔成為情侶，就代表我哋嘅劇本寫得不好。」
蔡思韵報喜：幻愛變成真愛啦
周冠威又大爆，「Ceci甚至同我講，幻愛變成真愛啦！都令我感到好慰。或許電影裡面未必係完美結局，但現實中佢哋結出好好嘅果子。」他大讚兩人是專業演員，在《幻愛》煞科後才成為情侶，因為不想影響工作，「佢哋同我講『我哋冇正式拍拖，我哋做完戲，煞科嗰日先後拍拖嘅一日』！」他憶述《幻愛》煞科日看到彩虹的情景，「我哋一齊喺天空上見到彩虹，今日佢哋宣布結婚，我知送呢條彩虹嘅意義。」作為有家室之人，周冠威笑言兩人要互相承受，因結婚不是結束，而是感情昇華的開始，「代表佢哋相處同忍耐要再一次提升，希望佢哋終身幸福。」。