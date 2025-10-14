劉俊謙蔡思韵結婚｜輕井澤成港人結婚勝地 蔣家旻揀石之教堂完婚

劉俊謙與蔡思韵今日（10月14日）下午在社交平台親自報喜，宣布「Thank you God for loving us！我們結婚了！」相中見到他們行禮的地點是「星野遊學堂」，位於日本長野縣輕井澤的星野度假區，該處是不少香港人選擇的結婚勝地。

輕井澤是結婚熱點

「星野遊學堂」前身是高原教堂，教堂獨特的建築設計配以巨形的三角屋頂，給人一種童話般的感覺，亦是日本第一個新娘著西式婚紗舉行西式婚禮的教堂，可容納最多80位賓客。附近有石之教堂，蔣家旻與電視台高層周永基去年在便在該處行禮，只容納40位賓客，因此有份出席的都是他們最親密的家人及朋友。

蔣家旻坦言「石之教堂」是自己一直夢想舉行婚禮的地方，當時她透露自己花了一年時間籌備，幸好石之教堂在疫情之後重開，自己心儀的日子亦有開放了海外人士預訂，成功在自己喜愛的地方行禮。