劉俊謙蔡思韵結婚｜Cecilia上月漏口風不排除閃婚 拍《幻愛》曾懷疑「諗多咗」(有片)

劉俊謙與蔡思韵(Cecilia)今日（10月14日）下午在社交平台宣布結婚，喜訊旋即在社交平台洗版，雖令劉太們宣告失戀，亦有不少網民大感驚喜，送上祝福。由於兩人於2019年因拍攝電影《幻愛》結緣後，發展成情侶，可謂《幻愛》變真愛。其實兩人拍拖5年感情穩定，先後在於舞台劇《午睡》及ViuTV電視劇《940920》及電影《武替道》同框演出，亦有合作拍廣告。蔡思韵於上月中出席時裝品牌活動時，被記者問到何時結婚？她已露口風表示兩人有共識，不排除閃婚。本月初，劉俊謙於台灣出席活動時罕有放閃，自爆手機裡有大量以「男友視角」拍的蔡思韵靚相，更大讚女友「360度都美！」。

強調拍完戲才正式拍拖 不少網民回帶重看兩人於5年前為《幻愛》宣傳時的合體訪問，劉俊謙和蔡思韵當年亦曾接受本報訪問，談及因拍戲擦出愛火，Cecilia曾表示一度懷疑自己「諗多咗」，「有段時間都覺得我係咪鍾意咗個角色，係咪混亂咗定係點，所以我哋分得好清，未完成呢套戲之前，都保持距離。」而劉俊謙形容，「拍完之後都有繼續溝通，搞番清楚唔係關做戲事，只不過透過做戲好深入咁了解大家，最後發現大家真係好夾，不如喺咪一齊啦。」說罷，兩人相視而笑。



撕走標籤 真實相處 於外界以仙氣、空靈、文青女神形容Cecilia，劉俊謙大膽直說，「所有形容詞都唔夾，因為我自己都好唔buy呢啲Label，佢係我心目中係個好善良嘅小女孩，咩女神，我唔知係咩嚟，好唔真實，好多時候都話佢外間常說她慢活、文藝少女，其實佢都有好快一面，佢有時諗嘢好快。」Cecilia聞言，哈哈大笑。對於男友的陽光、憂鬱男神、肌肉男等稱號，她大感疑惑，如果要同一個人一齊，真係要搣甩呢啲Label，因為你同一個真實嘅人一齊，佢唔會係好似螢幕上面咁完美、靚仔，佢都有真實嘅一面。」