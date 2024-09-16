劉俊謙蔡思韵首合體拍甜到漏廣告 導演朱祖兒自爆：半夜三更游說經理人

劉俊謙和蔡思韵繼電影《幻愛》和即將上映的新片《武替道》後，兩人首度同框拍攝廣告。原來「劉、蔡」情侶檔合體拍甜到漏放閃，全賴導演朱祖兒鍥而不捨游說兩人的經理人，他自爆的說：「我真係半夜三更講故仔游說佢兩個經理人，俾佢地合體拍呢條好長好長嘅廣告，拍完之後我真係好鍾意，愛不釋手，一剪就八條！」

網民以為有新電影 上周六(14日)ViuTV重播劉俊謙和蔡思韵的定情電影《幻愛》，讓不少戲迷重溫兩人的精湛演技，並期待兩人再度同框。日前，劉俊謙於社交平台發放一條兩人演出的15秒短片，片中阿謙一臉不滿的在鏡頭前說：「問！問！問！」，更讓不少fans興奮留言，有留言形容短片是《幻愛2 - 錯愛》、「是新電影嗎？」其實執導這次廣告的朱祖兒或多或少將兩人溫馨甜蜜的一面，透過廣告拍出來，帶出如何「過好生活」 ，要過有溫度的日常！

蔡思韵 聰明兼認真 繼上次跟劉俊謙以暴走族造型拍同一商品廣告後，朱祖兒再次出手，促成阿謙與Ceci情侶檔上陣拍首支廣告。對兩人的表現，朱祖兒讚不絕口：「我拍咗劉俊謙兩次，今次第一次拍Ceci ，過程中，我已經知佢(Ceci)非一般嘅好！理解力強，認真同聰明，拍之前，係冇諗真係會傾得成事，兩個合體拍電影唔奇，但拍廣告就好難得！起碼對我嚟講就係，但兩次嘅時間表都係超緊逼，近乎不可能任務，但拍攝過程中兩次都好過癮！(唔係客套說話)最終能在冇超時下，完成拍攝又趕得切出街！」