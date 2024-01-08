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娛樂
2024-01-08 20:33:40

劉俊謙《罪與罰》延至2025年演出 導演因「未能預見」無法來港排練

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舞台劇《罪與罰》宣布延至2025年才舉行。

劉俊謙、顏卓靈、袁富華、陳湛文、區嘉雯重新演繹俄國大文豪杜斯妥也夫斯基經典名著《罪與罰》香港舞台版，原定今年3月2日至9日連上午場合共8場演出，將延至2025年舉行。

根據香港藝術節的官方網頁顯示，「由於未能預見之原因，《罪與罰》的編劇及導演菲利普．布林先生將未能全程參與在香港之排練，製作因而須作出調整。經過製作團隊的仔細考慮，為了更好地呈現整個作品，演出將延至2025年舉行，而所有已購買《罪與罰》門票之觀眾將獲得退款。為觀眾帶來不便，我們深感抱歉，並感謝各位觀眾的諒解。

據香港藝術節的官方網頁通知《罪與罰》要延期舉行。

即日起可辦理退款手續

以信用卡購票之人士，退款（不包括購票手續費及門票送遞服務收費）將約六十個工作天內自動退還至購票時使用的信用卡戶口內。以現金或八達通或轉數快的購票人士可於3 9 日或之前，於辦公時間前往城市售票網客戶服務中心，出示完整的門票正本（必須連票根）辦理退款手續。持票人可以選擇使用轉數快或銀行轉帳方式收取退款。以其餘購票途徑的人士可參照以下網址提供的資料辦理退款手續。

https://www.hk.artsfestival.org/tc/programme/Crime_and_Punishment?

 

去年陳湛文(左二)、顏卓靈、劉俊謙出席發布會。

俄羅斯偉大作家杜斯妥也夫斯基的世界名著《罪與罰》，細膩刻畫主人公犯罪後的心理變化，是其最享負盛名的犯罪心理學長篇小說。香港舞台改編由英國屢獲殊榮著名編劇及導演菲利普．布林操刀，其2019年的日本舞台版由已故知名演員三浦春馬，及影視紅人大島優子擔綱主演，引起迴響，更經當地劇場觀眾票選，於「WOWOW劇場獎」中榮獲最佳舞台劇獎及最佳表演者獎（三浦春馬）。

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