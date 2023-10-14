劉俊謙 顏卓靈參與第52屆香港藝術節演出 重新演繹經典名著《罪與罰》香港舞台版

劉俊謙日前從台灣完成拍攝和宣傳工作後，匆匆返港出席是次舞台劇記者招待會，他表示：「我都有好幾年冇參與舞台劇演出了，疫情過後大家已經重拾心情，再度回到劇場，今次演出我都好希望會多啲人買飛睇啦，劇本原著係俄國大文豪杜斯妥也夫斯基嘅作品，佢嘅作品裏面探討好多關於道德價值嘅嘢啦，存在同人生意義啦，呢啲嘢我覺得係好接近現今世代大家會思考的一些問題！」

問到劉俊謙點樣為今次呢個角色去作準備？「我心情期待緊張，因為未見到導演，唔知道佢會將日本版點樣去改編，並且將呢個故事發生喺香港相信會好特別，期待同導演見面。現在自己開始做吓啲資料蒐集，嚟緊嘅日子就係開始綵排，希望明年年初會帶俾大家一個好睇嘅劇目啦！」香港舞台改編由英國屢獲殊榮著名編劇及導演菲利普布林操刀，其2019年的日本舞台版由已故知名演員三浦春馬，及影視紅人大島優子擔綱主演，引起迴響，更經當地劇場觀眾票選，於「WOWOW劇場獎」中榮獲最佳舞台劇獎及最佳表演者獎（三浦春馬）。 2024年香港版以全新面貌登場，不僅譜上現代色彩，還邀得電影《幻愛》男主角劉俊謙、憑電影《狂舞派》獲金馬獎及金像獎最佳女主角提名的顏卓靈、憑電影《翠絲》獲金像獎最佳男配角的資深演員袁富華，夥拍人氣實力派演員陳湛文、區嘉雯，以及眾多舞台劇實力演員，星級陣容合力打造史詩鉅作。《罪與罰》故事峰迴路轉，當中劉俊謙飾演殺人後備受良知責備的輟學學生，顏卓靈演繹出於污泥卻保持純真的妓女，袁富華則飾演對劉俊謙窮追猛打的檢察官，展開鬥智鬥力，令人期代兩人在舞台上互飆演技，門票將於10月13日上午10時起正式開始預售。