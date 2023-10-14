劉俊謙 顏卓靈參與第52屆香港藝術節演出 重新演繹經典名著《罪與罰》香港舞台版

劉俊謙日前飛回香港與顏卓靈、袁富華、陳湛文、區嘉雯一衆好戲之人參與第52屆香港藝術節節目記者招待會，聯同眾多本地實力演員參演由英國名導菲利普布林及其創作團隊的香港舞台版《罪與罰》。
劉俊謙日前從台灣完成拍攝和宣傳工作後，匆匆返港出席是次舞台劇記者招待會，他表示：「我都有好幾年冇參與舞台劇演出了，疫情過後大家已經重拾心情，再度回到劇場，今次演出我都好希望會多啲人買飛睇啦，劇本原著係俄國大文豪杜斯妥也夫斯基嘅作品，佢嘅作品裏面探討好多關於道德價值嘅嘢啦，存在同人生意義啦，呢啲嘢我覺得係好接近現今世代大家會思考的一些問題！」
問到劉俊謙點樣為今次呢個角色去作準備？「我心情期待緊張，因為未見到導演，唔知道佢會將日本版點樣去改編，並且將呢個故事發生喺香港相信會好特別，期待同導演見面。現在自己開始做吓啲資料蒐集，嚟緊嘅日子就係開始綵排，希望明年年初會帶俾大家一個好睇嘅劇目啦！」香港舞台改編由英國屢獲殊榮著名編劇及導演菲利普布林操刀，其2019年的日本舞台版由已故知名演員三浦春馬，及影視紅人大島優子擔綱主演，引起迴響，更經當地劇場觀眾票選，於「WOWOW劇場獎」中榮獲最佳舞台劇獎及最佳表演者獎（三浦春馬）。 2024年香港版以全新面貌登場，不僅譜上現代色彩，還邀得電影《幻愛》男主角劉俊謙、憑電影《狂舞派》獲金馬獎及金像獎最佳女主角提名的顏卓靈、憑電影《翠絲》獲金像獎最佳男配角的資深演員袁富華，夥拍人氣實力派演員陳湛文、區嘉雯，以及眾多舞台劇實力演員，星級陣容合力打造史詩鉅作。《罪與罰》故事峰迴路轉，當中劉俊謙飾演殺人後備受良知責備的輟學學生，顏卓靈演繹出於污泥卻保持純真的妓女，袁富華則飾演對劉俊謙窮追猛打的檢察官，展開鬥智鬥力，令人期代兩人在舞台上互飆演技，門票將於10月13日上午10時起正式開始預售。