劉可無懼《中聲3》搶關注與工作 林思彤不信支嚳儀會是金手指

《中年好聲音2》的劉可、林思彤(前名林若盈)，早前出席由香港物業服務公司協會主辦的《香港公共屋邨慶祝中華人民共和國成立75周年社區活動系列》啟動禮，擔任表演嘉賓。近日龍婷、丘亞葵的緋聞鬧得熱哄哄，兩人都說不信支嚳儀會是「金手指」。
林思彤建議《中聲3》學員帶外套暖水避寒
提到《中年好聲音3》已經展開，問兩人有何參賽秘訣給予參賽者，林思彤說：「我永遠叫佢哋一定要保暖，因為錄影廠太凍，尤其係開頭嗰幾round比較辛苦，因為太多人，等候時間長，所以一定要帶夠衫同埋暖水壺，呢個係最實際。」劉可就提醒參賽者要盡量放鬆，「因為要做嘅所有功夫，喺上台前已經做曬，上到台真係要放鬆，就算係殿堂級歌手，當on show嗰一下，每個人都會緊張，點樣克服緊張就要慢慢適應同學習，呢個亦係必備嘅人生課題。」
談到比賽期間必有的批評，他們又如何面對，林思彤表示，有用的批評樂於接受，「如果係純粹個人睇法，自己就會將佢變成幽默化，不用太在意。」劉可坦言他參賽時每一集都有好多負評，「對於帶有政治性意圖或人生攻擊，可以撇除唔去諗，始終唱歌太主觀，有時係平衡唔到，只要唔係甩beat甩得太犀利，唔係走音走得太犀利，可以喺合格線上完成首歌，係可以接受嘅，總之唔好將得失睇得太重。」
唔覺龍婷 丘亞葵拍拖
至於支嚳儀被指是「金手指」，向傳媒爆料龍婷與丘亞葵的戀情，劉可笑言：「耳聽未必為虛，眼睇未必為實，呢啲以訛傳訛，我真係唔知。」林思彤指，「以我平時與支嚳儀的相處，她一定不是這種人，而且與我們《中聲2》都相處得好融洽。」劉可就指，「金手指」這說法很有趣味性，他就不信外間傳聞。
至於會否擔心《中聲3》分薄他們的關注與工作，劉可就稱：「冇得太擔心，其實係市場決定一切，並不是自己可主導，只能盡量武裝自己，至少要比在比賽時表現更好。」