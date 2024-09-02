劉可無懼《中聲3》搶關注與工作 林思彤不信支嚳儀會是金手指

《中年好聲音2》的劉可、林思彤(前名林若盈)，早前出席由香港物業服務公司協會主辦的《香港公共屋邨慶祝中華人民共和國成立75周年社區活動系列》啟動禮，擔任表演嘉賓。近日龍婷、丘亞葵的緋聞鬧得熱哄哄，兩人都說不信支嚳儀會是「金手指」。

林思彤建議《中聲 3 》學員帶外套暖水避寒

提到《中年好聲音3》已經展開，問兩人有何參賽秘訣給予參賽者，林思彤說：「我永遠叫佢哋一定要保暖，因為錄影廠太凍，尤其係開頭嗰幾round比較辛苦，因為太多人，等候時間長，所以一定要帶夠衫同埋暖水壺，呢個係最實際。」劉可就提醒參賽者要盡量放鬆，「因為要做嘅所有功夫，喺上台前已經做曬，上到台真係要放鬆，就算係殿堂級歌手，當on show嗰一下，每個人都會緊張，點樣克服緊張就要慢慢適應同學習，呢個亦係必備嘅人生課題。」