劉嘉玲分享做「媽媽」感受 爆梁朝偉有兩B最開心

劉嘉玲今日出席銀行活動，以黑色喱士透視貼身短裙現身，她表示趁自己身材還可以便穿透視貼身衫。她稱梁朝偉從不過問她的衣著，也不會提她做防走光措施，因為對方知道她穿的一定要好及穩陣。她坦言跟梁朝偉是財政獨立，大家從不管束對方，「一管就會散，管就唔得嘅！」認為最重要是互相尊重。

談到她的家中添加了新成員，養了兩隻狗仔，她表示梁朝偉很喜歡狗仔，一直都很想養但遭她反對。嘉玲姐表示如今可能心態各方面不同，自己也沒想過為何轉變這麼大，覺得有狗狗相伴也是不錯。她表示兩頭愛犬仍小，所以一大早起床便要餵牠們及清潔排泄物，但仍然覺得開心。她又提到日後可以跟愛犬一齊跑山、行山，並透露偉仔因為可以養狗而非常興奮。

因為偉仔要到日本出席東京電影節，所以她會拍下照片及影片跟偉仔分享。她透露有安排狗隻訓練員為愛犬培訓，一星期會練三次。問到愛犬的名字，嘉玲姐稱黑色的狗狗叫Batman，而白色的就叫Benjamin，兩個名都是B字頭。她指Benjamin是偉仔以前愛犬的名字。