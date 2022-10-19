劉嘉玲參觀頂級珠寶展 回到90年前重現Gabrielle Chanel巴黎故居

劉嘉玲與梁朝偉身在東京，連日來均有分享當地見聞，繼上載於當地街頭的踩電動單車照片及見過時尚品牌Sacai設計師阿部千登勢後，昨日再貼出跟日籍紅星藤岡靛（Dean）合照，雖然Dean曾在香港出道及到台灣發展，但卻未曾跟兩位前輩合作，而今日Dean都有在IG上載跟偉仔合照，並寫：「那種仰慕的感覺，原來如此」，之後再用中文寫：「多謝梁先生，Love and respect」。

劉嘉玲日前從香港飛往韓國釜山會合老公，她早前出席CHANEL於灣仔 The St. Regis Hong Kong舉辦的頂級珠寶系列展覽《1932》，帶來一次穿越時空的頂級珠寶之旅，回到1932年Gabrielle Chanel位於巴黎聖奧雷諾街29號的私人宅邸內。一向眼光獨到的劉嘉玲是珠寶飾品資深收藏愛好者，她亦擁有不少珍稀的典藏。談到收藏心得，她表示不同的階段，喜好都有所不同，帶故事性的、設計感或者工藝精緻優雅的珠寶都喜歡，當然要視乎場合衣著而轉換配搭方式。嘉玲表示有幸收到品牌是次邀請，瞬間令自己回到90年前，恍如接過一張由Gabrielle Chanel親自發出的邀請函，穿越到她位於巴黎的私人豪宅，牆上投影着的蠟像模特兒，正是當年由Chanel女士親自化妝與造型，看上去就像真人般栩栩如生，更加細味到Chanel的細膩。