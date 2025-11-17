熱門搜尋:
2025-11-17 16:30:00

劉嘉玲曾遇「四分三側臉男演員」突要求補妝　網民估嫌疑人物

內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時，內地藝人柯淳表示曾有演員只准拍左臉，結果要求導演重拍。劉嘉玲聽到後大爆自己亦有同類經歷，拍戲時曾遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度。

劉嘉玲示範想打該名「四分三側臉男演員」，但在最後一刻被喊停。（《一路繁花2》截圖） 網民齊齊估計那名男星敢在劉嘉玲面前耍大牌。 劉嘉玲亮相內地綜藝節目《一路繁花2》，成為節目的話題人物。（微博@劉嘉玲）

導演都認同男星「抵打」

嘉玲姐直言「很生氣」，直言想借拍戲打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打。」寧靜即緊張地追問︰「你打到他嗎？」眾人立即關注嘉玲姐的回答，她激動地喊︰「結果沒有！到了那個打的時候，他說︰『Cut！這個可以跳鏡頭。』。」嘉玲姐說起來仍激動得握緊拳頭，「連那些導演都覺得我應該打他」

嘉玲姐進一步力數該名男演員的劣行，因為有一次要拍夕陽下山的夢幻時刻，「這個時間很寶貴，瞬間就沒有，冷得要死，我已經在鏡頭面前了，他突然之間說︰『哎，我要補妝！』，慢慢的補，是男生啊。」眾人不禁聽到嘩然，只好安慰嘉玲姐「莫生氣」。

嘉玲姐在節目中沒有開名，但「四分三側臉男演員」是誰卻成為網民熱門話題，有不少人紛紛表示想知道是誰，惟嘉玲姐入行多年，合作的男星太多，而且難以想像誰敢在嘉玲姐面前耍大牌，目前還有未「嫌疑人物」被鎖定。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

劉嘉玲近日到山頂一帶放狗，非常寫意。（劉嘉玲微博） 劉嘉玲近日到山頂一帶放狗，非常寫意。（劉嘉玲微博） 劉嘉玲近日到山頂一帶放狗，非常寫意。（劉嘉玲微博） 劉嘉玲近日到山頂白加道纜車站一帶放狗，非常寫意。（劉嘉玲微博）

