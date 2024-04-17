劉嘉玲讚梁朝偉是偉大演員有原因 黎芷珊節目有答案

梁朝偉憑住《金手指》在《第42屆香港電影金像獎》奪得影帝殊榮，太太劉嘉玲在台上稱，一定有很多人會覺得又是偉仔拎，之後她大讚偉仔是偉大演員。嘉玲的表現成為了當晚其中一個主要話題，甚至有網民認為，不明白為何梁朝偉會忍受到劉嘉玲。其後，有人找到11年前黎芷珊主持的節目《最佳女主角》，其中一集訪問嘉玲，當中提到為何偉仔是一個偉大演員。

成功非僥倖 在節目中，嘉玲開初笑謂因為偉仔的名字有一個「偉」字，所以是偉大演員，之後她認真解釋︰「佢係一個好難得嘅演員，除咗有天賦，佢後天不斷喺生活中充實自己，只有我睇到。人哋會覺得你(梁朝偉)中獎率係99.9%，我覺得一個成功嘅人係無僥倖。佢係一個好難入戲演員，佢唔似我咁樣好快就適應環境，佢係好難㗎！」

要令偉仔放心追夢 她續指初時在偉仔身邊是很不習慣，因為對方一入了戲，便難以抽離，會變成另一個人，「你喺佢身邊係好辛苦又新鮮，因為經常有唔同嘅梁朝偉出現，我覺得佢係一個好偉大演員，所以我要成就佢。我打理到屋企好好，令佢冇後顧之憂，佢係幸福，佢係可以完全放心去追佢嘅夢。」 自認受爭議 嘉玲又提到偉仔只會信她，就連換燈泡這些事都是交由她去做。她在節目中又提到，梁朝偉是屬於所有人，「佢真係屬於大家，佢有一班忠實fans，有一班好錫佢嘅人，年紀細到大都有，佢基本上係一個冇咩爭議嘅人，係大家都好錫嘅梁朝偉！我，就係大家都有爭議，但梁朝偉係冇咩爭議。」

嘉玲表示從不會管住梁朝偉，就算雙方各自有緋聞，雙方都依然是互相信任，大家都可以從對方一些小反應，知道對方的感受。近年嘉玲在大陸的節目中更提到，就算現在梁朝偉完全不發一言，她也知道對方的心情。她又透露雙方談得最多的話題是電影，偉仔非常信任嘉玲對他演技的評價。