劉天蘭自爆借私伙褸畀林青霞拍電影 坦言以囡囡岑寧兒為傲

入行超過40年的著名形象指導劉天蘭(Tina) ，聯同三位策展人(文念中、蔡慧妍、張西美)舉辦的《無中生有‧香港電影美術及服裝造型展》正於沙田「香港文化博物館」舉行。劉天蘭為這籌備超過三年的展覽接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，談及70年以來香港電影美學發展，與及這次展出過萬件珍藏展品，她披露王家衛導演的經典電影《重慶森林》中，林青霞穿著的金色風樓，原來是她本人所擁有，她更爆出有份演出《重》片，但最終像關淑怡遠赴南美拍攝《春光乍洩》一樣，戲份全被剪走。



劉天蘭說：「我跟張叔平好朋友，當年王家衛跟阿叔借用我中環形像公司架勢堂四層大樓拍攝，青霞金城武也有來。阿叔見到現場我有件金色褸，就借來給青霞穿，估不到就成為了這齣電影的icon。好記得導演在我公司拍足兩日，找我客串為青霞化妝打扮，哈！的確像關淑怡般，最後一個鏡頭都無出街，只有金城武在我公司樓下行過的一個鏡頭，無所謂吖！」Tina又提到今次展覽中有不少電影道具及服裝要借來參展也有一定難度，但這件風衣最方便：「打開我個衣櫃就有啦！」而該造型的假髮、眼鏡、手袋以及鞋也是她今次特意為展覽重做的。

主動提出離婚



近年在樂壇冒出頭來的岑寧兒(Yoyo)，是劉天蘭與前夫岑建勳所生的女兒，二人84年結婚，同年生女，但結婚第4年就離婚收場。節目中，劉天蘭坦承當年是她先主動提出離婚，亦考慮過對女兒成長的影響，「對小朋友一定有影響，只能將傷害減至最少。今天我仍認為岑生係一個好男人，大家才能做回好朋友，一起愛鍚Yoyo。」



岑寧兒9歲已上台與代原唱詩詩跟林子祥合唱過經典《三人行》，Tina指女兒自幼喜歡唱歌，但她出道選擇了一條兜轉路，先拜李宗盛為師、再經過表哥陳哲盧(前Swing成員Jerald)做演唱會和音多年，繼而再從台灣唱校園騷出道，問Yoyo入行時曾否要求父母幫手，劉天蘭說：「有！她有要求就是：『千其唔好幫，幫我會嬲！』」劉天蘭指Yoyo小孩年代曾被朋友邀請拍攝電視節目，演員及角色名字只寫上「Tina女」，令她從小明白活在父母的庇蔭，外人對她的態度就會不一樣，所以今天女兒擁有的成就，她不認同行多了「冤枉路」，Tina說：「她的路可能慢啲，但她選擇先喺台灣做很多貼地校園演出、天台音樂會，我覺得是很好的訓練，她當年一個人選擇到台灣生活，更令我欣賞，她比我更獨立自主。」所以她最為女兒引以為傲的，絕不是女兒獲多少樂壇獎項或入圍台灣金曲獎最佳國語女歌手，劉天蘭斬釘截鐵說：「我最引以為傲，是三個字，就是岑寧兒！」