劉太甘比請弱勢兒童睇《長江7號》 找來周星馳錄音送暖

劉鑾雄慈善基金與周星馳合作，今日於皇室堡4樓皇室戲院，舉辦了一場極具意義的《長江7號》15週年慈善放映會。是次放映會非常貼心地邀請了香港社區組織協會中的弱勢兒童家庭以及協康會的自閉症兒童，一同重溫這部膾炙人口的經典港產科幻片。

劉鑾雄的太太劉陳凱韻(甘比)，特別為一班小朋友準備驚喜，就是找來周星馳親自為現場的小朋友錄製了一段精彩信息。星爺在錄音裡，以親切慈父般語氣對小朋友們說：「各位小朋友好，我是周星馳，不要叫我星爺，叫我星哥哥就可以了。希望大家今天看得開心，还要記得好好地讀書，將來要做個對社會有用嘅人呀。」這番話立即讓現場的小朋友們笑逐顏開。

「七仔」毛絨玩具贈小朋友

除外，放映會結束後，星爺和甘比更準備了精美禮物包，送給在場每一位小朋友，裡面有超萌「七仔」毛絨玩具，還有漂亮的筆記本和色彩繽紛的筆，現場的小朋友收到禮物都興奮不已，紛紛道謝並開心擁抱著自己的禮物。

放映會最大的亮點在於電影中的父子情深，周小狄與父親之間那份深厚感情，更是令現場觀眾無比動容。包括主辦方甘比在內，許多人都忍不住潸然落淚，被這種親情的力量深深感動。

周爺與劉鑾雄慈善基金，透過這次充滿人情味的慈善放映會，不僅成功為小朋友們送上了歡笑，也傳遞了正能量，讓大家感受到親情的可貴。