劉威煌月底開網上音樂會 赤裸半身浸牛奶浴影海報

劉威煌(Ryan) 因為疫情，由年前開始，每逢星期五晚，都會在JUMBO MUSIC LIVE與樂迷在網上見面，分享音樂及近況等，漸漸成為Ryan與樂迷們約定的習慣並結下深厚感情。去年4月30日疫情期間，在樂迷們大力支持下，假麥花臣場館舉行了個唱《2021劉威煌REBRITH音樂會》，430從而成為劉威煌與歌迷之間一個非常值得紀念的日子。

Ryan透露今次音樂會主題為RECOVER：「寓意透過音樂會，提供一個享受及釋放的空間，令大家忘記一切壓力，用音樂恢復能量。這三年全球受疫情影響，我們或多或少都有所失，希望大家的傷口盡快復原，繼續勇往直前。」

今年疫情嚴重，未能舉行實體演唱會紀念1周年，Ryan不想歌迷失望，錯過重要日子，決定改為網上直播音樂會慶祝，日前他宣布將於4月30日晚上8時30分舉行《劉威煌RECOVER線上音樂會2022》，並會全球同步直播，網上直播票價$200港幣。

今次線上音樂會海報，Ryan赤裸上身，半裸浸在水中，非常性感誘惑，他笑著解釋：「設計師阿言次次都會想出一些古怪構思給我，要我好舒服地浸在浴缸中，阿言為配合上年「Rebirth」音樂會海報顏色，在綠色的浴缸水中，加入鮮奶，變成藍綠色效果，哈哈，今次係我人生第一次浸牛奶浴，真係滑晒！」

首次赤裸上陣，他表示並不尷尬，他說︰「我有著褲㗎，哈哈，只是赤裸上身，而且只得兩個好兄弟攝影師阿江及設計師阿言在場，其實今次網上音樂會在一個月前才決定，所有籌備工作都很趕，10天前才影海報，海報不是刻意赤裸，想用水做主題，寓意浸浴好舒服，想俾大家感覺好舒服感覺。」