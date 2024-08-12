劉威煌邀「HZD輕鬆啲」兄弟上台大合唱 開騷歸功另一半

整晚氣氛高潮迭起，威煌完全不留力傾力演出，全晚歌迷不斷和唱又起身跳舞。而一班「輕鬆啲」的兄弟顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明及潘文龍，當然上台力撐兄弟。眾人驚喜合唱多首經典英文歌，Backstreet Boys的《Everybody》、Spice Girls的《Wannabe》及Boyzone的《Words》，讓觀眾勾起不少回憶，觀眾揮動着熒光棒及亮着手機燈，跟著邊唱邊跳，台下一片燈海。台下的「中2生」更走到台前跟各人握手及尖叫，氣氛high爆。

Encore環節，威煌與觀眾近距離接觸，走到台下跟觀眾握手，唱出《愛之初體驗》，被歌迷瘋狂重重包圍，黃劍文與古淖文更與他一齊合唱。威煌感謝觀眾由《超級巨聲》到《中年好聲音2》對他的支持，他說：「好唔捨得呢晚，可能係最後一晚。」之後召集各好友及中一、二生及HZD兄弟們上台與他大合照留念。他亦感謝太太，他說：「多謝大S（太太），做演唱會過程好艱矩，好多嘢唔係掌握之中同預期之內，我希望做到最好，辛苦了大S，好多次佢爭啲情緒爆煲。夢想好難實現，理想就實現到，我好開心可以實現得到。」最後他以一曲《普通人》在依依不捨下為演唱會作結。