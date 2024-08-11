劉威煌開騷感謝太太歌迷支持 感謝《巨聲》《中年好聲音2》成就夢想

劉威煌一連兩晚於香港麥花臣場館舉行《2024 劉威煌REunite Concert》。

《2024 劉威煌REunite Concert》昨晚開始，一連兩晚於香港麥花臣場館舉行。今次為威煌連續第4年舉行個唱，今年主題為「REunite(重聚)」，亦是四步曲的最終章，為劉威煌由《超級巨聲》走到《中年好聲音2》來個總結。他感謝這兩個節目，讓他實現夢想。 身穿一身塗鴉服裝的威煌以一曲《不離不棄》為演唱會揭序幕，歌迷齊舉起燈牌，氣氛立即升温。緊接的《老茶遊記》、《完美男人》，令台下歡呼聲不絕。

第一部份完結後，威煌跟觀眾打招呼：「大家好！」觀眾又報以熱烈歡呼，他笑說：「我以為你哋會睇奧運睇到聲沙，今次演唱會叫重聚。」接着唱出Swing的《1984》、VRF的《妄想》、鄭伊健的《廿世紀的戀人們》及杜德偉的《Because I love You》。 威煌的演唱會當然少不了搖滾勁歌環節，他特別將Beyond的《天與地》、《金屬狂人》、《醒你》等歌曲串連成Medley，台下歌迷都站起來，走到台前一齊跳一齊唱，全場High爆。

香港著名爵士鋼琴家古馳，與《聲夢傳奇2》亞軍兼小提琴演奏家黃洛妍為威煌伴奏，唱出《當這地球沒有花》、《六月飛霜》。威煌更與Janees精彩合唱《對等關係》及《她來聽我的演唱會》。「HZD輕鬆啲」的梁浩賢、甘永傑、梁思傑、潘文龍、王嘉明昨晚也擔任表演嘉賓。 演唱會尾段，威煌一連唱出《每一句說話》、《分分鐘需要你》及《感激我遇見》，全場大合唱，場面感動。威煌說：「感激我遇見你哋，多謝在座每一位。今晚好多選擇，你哋選擇咗嚟睇呢個演唱會，好感謝。」

Encore環節，威煌發表感言，多謝身邊的人的幫忙。他第一位多謝「太太」，他說：「佢唔比我多謝佢，但這個過程好辛苦，好多事要安排，過了比賽加上工作，很多事情要兼顧，真的要多謝佢，佢會知道㗎喇！我成日話自己辛苦，但身邊人更辛苦，台上攞彩卻係我，其實佢哋幫我好多。」 威煌當年參加《超級巨聲》後一段時間離開TVB，現在又重返TVB。他說：「好多人問我走咗又返去，究竟係喜愛定唔喜愛TVB？我係喜愛嘅！冇《超級巨聲》都冇人識我，冇可能實現我的夢想。參加《中年好聲音2》，識咗一班朋友，好enjoy成個過程，並不是唔係為爭名逐利，都多謝呢個節目。我並不是天皇巨星，高人一等，只係好鍾意唱歌，我只係一個普通人。」最後威煌獻唱一曲《普通人》，為首場演唱會劃上句號。另外，昨晚不少圈中好友也來捧場，周國豐、黎瑞恩、區永權、顏志恒、何婉盈、韋綺珊、關寶慧、彭嘉麗、湯寶如等。