劉家傑傳死訊｜戀上狄娜譜婚外情登報示愛　情敵服藥輕生

劉家傑

狄娜就2010年癌病逝世 當年呢段三角戀相當轟動，除了狄娜「奇女子」形象、劉家傑出軌因素之外，當年劉家傑被指曾經喺報章登廣告，表明「一紙婚書不能阻擋這三十年來一份不平凡的情意」，相當犀利。而喺1978年，追求狄娜嘅李志中吞下大量安眠藥輕生幸獲救，李承認因狄娜而仰藥。狄娜當時對李志中表明只屬友誼關系，最終劉家傑離婚與狄娜相戀，但呢段關係維持數年，以分手收場。

劉家傑後來移居外地，而狄娜就喺2010年因癌病逝世，終年65歲。當年「三角戀」另一主角李志中80年代到新加坡工作，2008年因病逝世。有指李志中追求狄娜未遂後終生不娶，一直係孤家寡人。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈