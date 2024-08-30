熱門搜尋:
國家隊訪港 居屋2024 開學 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-30 15:20:12

劉家傑傳死訊｜戀上狄娜譜婚外情登報示愛　情敵服藥輕生

分享：

劉家傑

七八十年代香港著名主持劉家傑日前驚傳逝世，但消息未能證實。劉家傑好友何守信回應傳媒表示，劉居於美國洛杉磯，與傳言所指嘅多倫多有出入，而且劉家傑深居簡出，甚少與娛圈人見面。

劉家傑曾任新聞主播及主持，其知識份子形象令電視台70年代搵佢主持電影節目《蒙太奇》，因此與「奇女子」狄娜成為幕前拍檔，當時已婚嘅劉家傑更同狄娜傳出婚外情。而《蒙太奇》節目監製李志中更加同劉家傑一齊爭奪芳心，差啲搞出人命。

劉家傑誤傳死訊 親弟劉家斌牧師證實兄長離世屬假消息

劉家傑於80年代多為香港電台主持節目。 劉家傑於80年代多為香港電台主持節目。 劉家傑於80年代多為香港電台主持節目。 劉家傑於80年代多為香港電台主持節目。

狄娜就2010年癌病逝世

當年呢段三角戀相當轟動，除了狄娜「奇女子」形象、劉家傑出軌因素之外，當年劉家傑被指曾經喺報章登廣告，表明「一紙婚書不能阻擋這三十年來一份不平凡的情意」，相當犀利。而喺1978年，追求狄娜嘅李志中吞下大量安眠藥輕生幸獲救，李承認因狄娜而仰藥。狄娜當時對李志中表明只屬友誼關系，最終劉家傑離婚與狄娜相戀，但呢段關係維持數年，以分手收場。

adblk5

劉家傑後來移居外地，而狄娜就喺2010年因癌病逝世，終年65歲。當年「三角戀」另一主角李志中80年代到新加坡工作，2008年因病逝世。有指李志中追求狄娜未遂後終生不娶，一直係孤家寡人。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

劉家傑是香港當年最知名的新聞報道員。 劉家傑傳出死訊，有網民表示對方在多倫多離世。 劉家傑主持的《英語一分鐘》大受歡迎，內容簡單易明，他被港人視為英語權威。 劉家傑擔任新聞報導員及綜合節目主持，以口齒伶俐幽默見稱。(劉家傑facebook圖片) 劉家傑於80年代多為香港電台主持節目。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 