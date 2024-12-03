劉家昌傳死訊｜兩段婚姻 曾與謝賢爭甄珍

劉家昌曾力追甄珍，兩人曾經愛得甜蜜。(網上圖片)

資深音樂人劉家昌驚傳死訊，有指他腦部和肺部都有腫瘤 拒絕就醫，亨年81歲。談起劉家昌一生，除了音樂作品，最廣為談論的莫過於他與甄珍的婚姻，由愛得痴纏到離婚收到，多年來隔空爭產對罵，可謂戲劇性十足。

據劉家昌2010年在台灣綜藝節目《康熙來了》分享與甄珍的感情史，原來他初遇16歲的甄珍時，已對她有意思，但後來跟曾獲金馬影后的女星兼舞蹈家江青結婚，婚姻僅維持4年就告吹，兩人育有一子。劉家昌在節目中透露，第一任前妻(江青)原本是他和甄珍中間傳信的人，但從中作梗，破壞了他與甄珍的關係，變成了他與江青結婚。

曾狠批 甄珍仍愛謝賢

至於甄珍則於26歲時不顧家人反對，毅然嫁給當年38歲的謝賢，不過婚姻僅維持短短2年，兩人於1976年離婚。有指劉家昌在甄珍婚後，仍窮追不捨。而甄珍離婚兩年後，於1978年嫁給劉家昌，有傳劉家昌好賭，從婚後到兒子章立衡出生，都未有戒賭，導致家庭屢次出現經濟危機，婚姻維持9年，於1987年離婚。雙方原本都對外保密，直到甄珍2015年爆料，二人2017年撕破臉。劉家昌近日提及甄珍的過往，更狠批她不要臉：「心裡愛的是謝賢」。

對於有傳被劉家昌搶走老婆，謝賢曾在受訪時回應，「人家說劉家昌搶了我的老婆，我說不是，是我搶了他的。」