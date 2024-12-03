劉家昌病逝｜家屬證實劉家昌死於癌症 治喪以低調方式進行

生肖屬羊的劉家昌享年81歲。早於70年代，劉家昌已揚名歌壇，名曲計有《往事只能回味》、《一簾幽夢》、《梅花》、《晚安曲》及與尤雅合唱的《在雨中》等等。私生活方面，劉家昌和影后甄珍婚後育有一子劉子千（現名：章立衡），過往經常一起公開亮相，可是到2015年，甄珍才向媒體證實，兩人當時已經離婚28年，這段婚姻其實僅維持了9年，劉家昌跟甄珍、兒子感情缺裂多年。

台灣著名音樂人劉家昌，今日（12月3日）傳來病逝消息，其家屬已證實死訊，得悉他是於昨日（12月2日）因癌症安詳辭世，治喪過程將以低調簡樸的方式進行。

劉家昌家屬場聲明

尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人：

我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。

老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。

在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。

劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。

我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。