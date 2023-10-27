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娛樂
2023-10-27 22:30:33

劉家昌終止兒子管理音樂版權收益：不姓劉不是劉家人

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劉家昌終止兒子管理音樂版權收益：不姓劉不是劉家人

劉家昌發聲明終止兒子管理音樂版權收益。

現年83歲的音樂人劉家昌，昨日（26日）突在微博撰寫二千字，怒轟甄珍無情奪產，甚至狠批兒子劉子千不忠不孝、不知羞恥，更強調會堅持最後一口氣找回公道。今日（27日）劉家昌再於社交平台發表聲明，禁止甄珍及劉子千使用及管理他的音樂版權，更自爆當年曾受方逸華經濟支助。

身為音樂人的劉家昌，有過3000首作品，早年他在香港以甄珍及劉子千之名成立了工作室，授權創音工作室管理音樂版權。不過年前劉家昌透過媒體才知兒子從劉子千改名為章立衡，今日，劉家昌發聲明要求終止甄珍、劉子千使用、管理、收取版權收益，他寫道「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」並強調：「本人鄭重聲明，從今起任何公司或個人自創音工作室取得本人音樂之版權使用，未經我本人認可，皆屬違法必須立即停止。違者應負一切法律賠償責任，特此聲明。」

劉家昌又提到早年曾受已故影視大亨邵逸夫及其妻方逸華恩惠，讓兒子進入香港頂級的漢基小學，劉家昌指：「於2002年經邵逸夫先生引薦，次子劉子千進入香港最頂級的漢基小學，全家從美返港定居。之後在香港做點房產買賣，及在中國昆山興建酒店，皆是向邵夫人方逸華女士私人借款支助。龍虎山藝術城的開辦費五百萬美金，也是我本人向方女士私人借款，再由章家甄幫我代匯到中國龍虎山，成立了朋德酒店有限公司，方女士對我經濟方面的支助，在香港是眾所周知的事。」而他在2012年時就償還了全部的借款。

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劉家昌早年曾受邵逸夫及其妻方逸華恩惠。 劉家昌發聲明終止兒子管理音樂版權收益。
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