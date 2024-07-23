劉家豪榮休︱黎耀祥趁放飯到賀 林家楝難忘演知遇之恩

家豪哥晚宴當晚有不少表演節目，一對孖孫還表演跆拳道，為爺爺祝壽，李思捷又以四大天王腔演唱，再與尹光合唱《不羈的風》掀起全場哄動，壽宴尾聲由家豪哥與小青姐與全場合唱《千個太陽》及《朋友》而結束。拍過家豪哥《識法代言人》及《大都會》兩劇的汪明荃(阿姐)坦言，「反而近年常在粵劇場合，碰到家豪哥夫婦，所以專程祝賀。」阿姐又大讚家豪哥孖孫可愛，叮囑他與小青姐要享受人生，過悠閒慢活生活。

讚 慧眼邀周星馳演《他來自江湖》《蓋世豪俠》

正在忙於拍攝新劇《香港探祕地圖》的黎耀祥，趁著劇組「放飯」時間趕過來出席家豪哥與小青姐這晚榮休宴，他說說：「我真係要多謝家豪哥，由《大家族》開始就同家豪哥合作，已係三十多年前嘅事，當年我演萬梓良細佬，對於一個新人來說，算係比較重嘅角色，之後就一直拍過好多套家豪哥嘅劇，我第一次喺台慶獲最佳男配角獎，就係演《秀才愛上兵》，之後就演《溏心風暴》 年子勇(蓮子蓉)。」

黎耀祥指欣賞家豪哥有慧眼，甚至當年周星馳演《他來自江湖》，《蓋世豪俠》，亦都好受觀眾歡迎。對於家豪哥退休，他說：「很希望他逍遙快活，自由自在，因為監製工作真係好辛苦，亦都十分困身，所以希望他與小青姐去旅行輕鬆下，最重身體健康。」