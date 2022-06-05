劉小慧出動神器專趕唐狗 惹網民炮轟道歉撲火

劉小慧近年轉做KOL，與家人居住飛鵝山豪宅，過住富貴生活，更飼養名種貓狗，包括異國短毛貓、藏獒等，安排兩位工人姐姐照顧寵物，日前她與老公蘇志威帶貴婦狗Scooby外出散步，其間開Live向網友分享放狗神器，透露自己用「超聲波驅狗器」來驅趕街上唐狗，避免與愛犬Scooby有任何接觸，劉小慧稱：「因為Scooby太唔冷靜，萬一我哋有時行山會有好多唐狗，當有唐狗嘅時候，你一撳呢個制，佢哋就即刻雞飛狗走，但發出嚟嘅頻率就唔會傷到佢哋，佢哋唔鍾意呢種音頻就會四散。我試過唐狗係特別特別有用，但例如一啲名種狗係免疫。」劉小慧更會帶執屎神器在身，她稱：「佢哋去完Poopoo，你用膠袋執，感覺核突，變咗唔使用手去執有溫度嘅Poopoo。」



發言隨即引起大批愛狗人士不滿，更批評劉小慧不懂養狗，又指她如真心把狗狗當作自己骨肉，根本不會連執屎都嫌臭，直指她毫無愛心，由於引來大量網民派嬲，劉小慧之後道歉：「我很抱歉昨晚的直播引起很大迴響。因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過份熱情的狗狗比較恐懼。所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器，我不是因為甚麼狗種或流浪與否而去用，只會在生命受到威脅時才會用。我承認可能過往因為我的貓被狗咬死，所以才會比較恐懼。引起大家不安，實在抱歉。」雖然已為自己發言及行為撲火，可惜不少網民仍不肯收貨，斥她的做法是歧視唐狗。