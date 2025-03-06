劉彩玉久別大舞台實力不減 李泇霖延續好聲音

《我們的好聲音演唱會》前晚 (3月4日) 在屯門大會堂演奏廳舉行，莫鎮賢、鄭瑞芬及劉彩玉等資深歌手，聯同李泇霖、何博文及張家豪幾位來自第一和第三屆《中年好聲音》的「五燈歌手」攜手演出，向香港八、九十年代的經典歌曲致敬。 《我們的好聲音演唱會》的歌手組合有著特別意義，就是寓意不同年代的歌手不分彼我、互相支持，讓香港音樂繼往開來。演唱會有部分收益更捐贈「愛心力量」，發揮大愛精神。昨晚到場出席支持的藝人包括安德尊、何婉盈及文佩玲；「中一生」顏志恒、魏嘉信及曾蜜詩；「中三生」黃博、劉洋、曹越、陳溢光及郭偉倫等等。

演唱會選曲別具心思，不僅向巨星致敬，當中更有很多意想不到的組合！例如闊別大舞台多年的鄭瑞芬及劉彩玉，攜手挑戰林楚麒的高難度激情之作《這就是愛》！平時二人斯斯文文，這晚豁出去大曬唱功，全場掌聲如雷！李泇霖與張家豪合唱王傑與趙學而的Rock版《誰明浪子心》，巨肺鬥巨肺，同樣歇斯底里唱爆舞台！

鄭瑞芬與何博文重現公主王子式情歌《情未了》；莫鎮賢與李泇霖深情演繹《只怕不再遇上》，並與劉彩玉真摯對唱《只有情永在》，還與何博文及張家豪組成巨人三重唱，以新編曲合唱《沙沙的雨》，勾起觀眾的難忘回憶！ 演唱會上亦有很多感人時刻，包括莫鎮賢演唱《敢恨敢愛》追念亡友黎明詩；張家豪把《海闊天空》送給自己、延續把這首歌帶到每個舞台的心願；李泇霖以小鳯姐的《情比雨絲》獻給亡母，因為她正正叫「雨絲」，然後唱出自己的新歌《居於心裡》，寓意媽媽永遠活在自己心裡。何博文選唱《等》及《盼望的緣份》向至愛的唱作歌手陳百強致敬！

鄭瑞芬及劉彩玉就特別選唱自己當年的代表作《假裝假純情》及《這一舞》，重現經典並與大家分享自己的最初，體現「我對音樂無悔」的信念。至於莫鎮賢，除了再度演繹他的出道作《情罪》，還選唱收錄在自己新碟《唱好女神》內的全新廣東歌《這是你》。演唱會期間亦不乏有趣小故事！例如鄭瑞芬發現為《假裝假純情》伴舞的其中一位舞蹈員，當年正正曾為這首歌的MV伴舞，如此巧合，無奇不有！Fanny還說：「不過而家佢已經攞咗樂悠咭！」此外，Fanny與博文合唱情歌如痴如醉，但唱罷卻笑說：「我們頂多只可以做母子啦！」

最後，六人攜手合唱羅文的《浪淘沙》，並載歌載舞演繹梅艷芳的經典快歌《再共舞》，為演唱會寫上圓滿句號。全晚演唱會的選曲包羅萬有，由羅文、梅艷芳、張國榮、陳百強、鄧麗君、黃家駒、黎明詩等天國之星留給我們的珍貴作品，以至徐小鳯、甄妮、譚詠麟、張學友、葉蒨文、林憶蓮、鄺美雲、呂方、倫永亮、黃凱芹、周慧敏、王傑、黎明、鄭秀文、彭羚等歌手的熱門歌曲都一一包括。有快歌、有慢歌，亦有「主題曲餸飯」年代的回憶。