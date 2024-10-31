劉德華台北巨蛋騷因颱風取消首場演出

劉德華相隔11年再登台北小巨蛋舉行演唱會《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024-台北站》，點知天公不造美，超強颱風「康妮」吹襲台灣。主辦方昨閱宣布如期舉行，但來自四面八方的壓力，今日下午終於宣布取消今晚的首場演出。
主辦單位今午4時在Facebook發聲明，宣布今晚的劉德華首場演出取消。《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次停辦公告。主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上19：30場次。我們正積極和各單位討論本次演出期間可補辦今日取消之場次。針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票(免收退票手續費)，受理時間至11月06日(周三)晚上11點59分，相關退票及補辦等細節，將盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」
11月2日補辦場次
隨後，主辨單位再發聲明宣布10月31日場次的補辦詳情：「原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12pm進行補辦(10:30am開放入場)，請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。若因延期無法到場之觀眾，實名制票券不得轉讓，10月31日場次將可全額退票(免收退票手續費)，受理時間至11月06日(週三)晚上11點59分，相關退票細節，我們將盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」