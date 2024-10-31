熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-31 17:33:28

劉德華台北巨蛋騷因颱風取消首場演出

分享：
天公不造美，劉德華超過10年再登小巨蛋開騷，竟因颱風取消首場演出。

天公不造美，劉德華超過10年再登小巨蛋開騷，竟因颱風取消首場演出。

adblk5

劉德華相隔11年再登台北小巨蛋舉行演唱會《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024-台北站》，點知天公不造美，超強颱風「康妮」吹襲台灣。主辦方昨閱宣布如期舉行，但來自四面八方的壓力，今日下午終於宣布取消今晚的首場演出。

主辦單位今午4時在Facebook發聲明，宣布今晚的劉德華首場演出取消。《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024 -台北站》1031日晚上7:30pm場次停辦公告。主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦1031日晚上1930場次。我們正積極和各單位討論本次演出期間可補辦今日取消之場次。針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理1031日場次全額退票(免收退票手續費)，受理時間至1106(周三)晚上1159分，相關退票及補辦等細節，將盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」

adblk6
劉德華粉絲今朝一早到場支持偶像。

劉德華粉絲今朝一早到場支持偶像。

點知開騷前4小時宣布取消，粉絲勁失望。

點知開騷前4小時宣布取消，粉絲勁失望。

112日補辦場次

隨後，主辨單位再發聲明宣布1031日場次的補辦詳情：「原定1031日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於112日中午12pm進行補辦(10:30am開放入場)，請觀眾持原1031日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。若因延期無法到場之觀眾，實名制票券不得轉讓，1031日場次將可全額退票(免收退票手續費)，受理時間至1106(週三)晚上1159分，相關退票細節，我們將盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」

粉絲受訪時喪哭，話自己不理安全也要睇偶像，點知取消演出。

粉絲受訪時喪哭，話自己不理安全也要睇偶像，點知取消演出。

台北市受颱風吹襲，橫風橫雨。

台北市受颱風吹襲，橫風橫雨。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能