劉德華巡演以香港作為終點 澳門站個唱正式開鑼

劉德華巡迴演唱會澳門站昨晚在銀河綜藝館開鑼。剛剛度過生日的劉德華，在澳門首場演出，唱了近30首歌曲，串聯起劉德華出道以來所經歷的重要時間表，與歌迷一同在音樂中從過去走到「今天」。當晚有逾萬名粉絲前來感受這場音樂盛會。

演唱會開場時，劉德華以一身藍白色帥氣西裝造型登場，盡顯皇者風範。為配合演唱會主題，他更特別以《今天》作為開場曲。歌迷們紛紛表示十分感動，因為他們期盼了很久，終於等來了澳門演唱會，深深感受到開場曲中的「等了好久終於等到今天，夢了好久終於把夢實現」的意境。歌迷們齊聲合唱，情緒高漲，彷彿時間回到了劉德華出道的輝煌歲月。現場氣氛愈加熱烈，多樣化的音樂風格也展現了他作為音樂人對藝術不斷創新的追求，當晚劉德華獻唱傳唱度極高的粵語歌，包括《心只有你》、《一起走過的日子》、《我恨我痴心》等，每首歌都引起全場歌迷的熱情回應，而《親愛的小孩》更是劉德華特別為澳門歌迷準備的禮物。