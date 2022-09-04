劉德華抖音演唱會吸逾3.5億人收看 粉絲問題有問必答

去年曾參與過抖音直播的劉德華，首次踏足平台演出，已達到過億人次收看，因此，網民也十分期待劉德華的再次到臨。昨晚（3日），劉德華再次舉行抖音《把我唱給你聽》演唱會，華仔挑選了多首自己填詞的經典作品演繹，包括《笨小孩》、《愛你一萬年》及《請你莫忘我》等，又與司儀分享創作上的點滴，讓久候其演唱的歌迷粉絲有一個滿足的晚上。
《把我唱給你聽》進行至24分鐘時，華仔演唱第二首歌曲《如果你是我的傳說》時，觀看人次已經超過1億，打破了去年紀錄，整個演出最後成功獲得3億5,000萬人次觀看，打破抖音平台以往個人直播紀錄。據完整統計，整個網上音樂會總累計觀看人數達4億。
林子祥梁詠琪隔空敘舊
由於過去一段長時間受疫情影響，令華仔未能跟觀眾親身見面，今次能透過平台一口氣演唱一連串歌曲，華仔大感過癮和興奮之餘，亦希望很快能跟歌迷及觀眾再直接見面。歌迷及粉絲在平台直接向華仔提出各式各樣跟工作及個人生活的問題，華仔無所不談，而圈中好友林子祥和梁詠琪等，亦有錄製了視頻跟華仔互動聚舊。
演出圓滿結束後，華仔跟大家分享說：「在這段時間，因為疫情，很多演唱會都取消了，今次剛巧《抖音》做直播，我希望跟大家分享一下，經過今日又點燃了表演這團火，相信很快會在舞台見到大家，希望一齊用我們的念力、精神，希望疫情盡快離開，我們有一個很健康的生活，多點時間靠近一起，多謝大家支持。」