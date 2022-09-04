劉德華抖音演唱會吸逾3.5億人收看 粉絲問題有問必答

去年曾參與過抖音直播的劉德華，首次踏足平台演出，已達到過億人次收看，因此，網民也十分期待劉德華的再次到臨。昨晚（3日），劉德華再次舉行抖音《把我唱給你聽》演唱會，華仔挑選了多首自己填詞的經典作品演繹，包括《笨小孩》、《愛你一萬年》及《請你莫忘我》等，又與司儀分享創作上的點滴，讓久候其演唱的歌迷粉絲有一個滿足的晚上。

《把我唱給你聽》進行至24分鐘時，華仔演唱第二首歌曲《如果你是我的傳說》時，觀看人次已經超過1億，打破了去年紀錄，整個演出最後成功獲得3億5,000萬人次觀看，打破抖音平台以往個人直播紀錄。據完整統計，整個網上音樂會總累計觀看人數達4億。