劉德華梁朝偉叫外賣 網民諗起《無間道》曾志偉掃飯盒

有外賣員日前在「香港外賣及速遞平台綜合交流群」出po，表示7月時收到「劉德華」的外賣單，來到今個月就收到「梁朝偉」的外賣單，而「梁朝偉」的訂單更有備註，要求外賣員「當面交給我」，令不少網民笑言︰「要講『對唔住，我係餓底！』」

此po一出，當然令人想起華仔與偉仔合拍的《無間道》，因此不少人留下相關字眼︰「樓主係咪黃sir」、「你同佢講我係大佬森哥呀」、「記得送完講句對唔住我係差人」。有網民亦回憶起《無間道》經典掃飯盒的畫面。曾志偉飾演的韓森被黃秋生飾演的黃志誠警司拘捕返回警署，韓森因為黃志誠的行動而失去一大批毒品，一怒之下將桌面上的飯盒掃走。

曾志偉即場起用被否決橋段

《無間道》編劇莊文強在網台節目提起這個經典場口時，表示該場戲原本是不獲導演接納，於是寫了數個版本，當劇本交予在場的影星時，曾志偉當場否決了原稿，反而他看上了被否認的掃飯盒版本，更即場叫場務買幾十個小菜讓他掃。導演劉偉強得知後大發雷霆表示不懂怕，要求莊文強自己搞，於是成就了那一場戲。

秋生識穿曾志偉計仔

其後黃秋生接受另一傳媒時，表示自己事前不知道會有掃飯盒情節，當見到志偉擺了一枱飯盒，再留意到鏡頭擺位之後，就估到對方一定會把飯盒掃過去他身上，加上是一take過關係，他就諗定對策，就是待志偉一手掃飯盒之後，自己退後避開，裝沒事再回原位。