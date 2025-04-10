劉德華演唱會幕後紀錄片意外受傷畫面曝光 72場個唱精華花絮勁精彩

《今天 is the Day劉德華巡迴演唱會》 一連5集「幕後紀錄片」網上播！

劉德華自去年7月份開始至今年1月，先後在13個地方舉行了72場《今天 is the Day劉德華巡迴演唱會》，歌聲響遍各地。由上海站作序，到香港紅館舞台的終站。舞台前，觀眾看得精彩，拍案叫絕，舞台後，更別有一番風光。攝影隊將華仔由籌備開始到第72場的精彩花絮輯錄成5集，每集大約15-20分鐘，由4月9-17日，在抖音頻道每2天播出1集，讓大家透過這一幕又一幕的精華片段，感受到華仔今次開騷背後的心情，和幕後的花絮點滴。而昨天首播後反應熱烈，來自各地不同的fans從首度曝光的紀錄片中，更加感受到華仔這演唱會台前幕後的魅力。

這5集的幕後紀錄片裡，可以看到華仔由第一天為演唱會開會到上台開騷的實況，過程中包括：跟健身教練鍛練體能、開騷前的心情、排舞練歌的過程、為何用了《今天is the Day 》作為演唱會主題名稱？為何每天都要親自挑選台上的舞衣？與各單位的努力磨合，甚至在台上發生小意外後，包紥傷口的畫面等等，更珍貴的是來自不同地方的fans道出他與華仔一段又一段的動人故事，這一切都記載在紀錄片中。