劉德華演唱會與新戲一票難求 重新演繹39年前作品與張子楓合唱

劉德華《今天 is the day 劉德華巡迴演唱會》將於12月舉行合共20場的紅館個唱，相隔6年再次在香港開騷，自消息宣布至今，已經不少人準備艱苦的搶飛歷程。今日可透過指定信用卡在網上預購，但不少華仔fans表示網站難以登入，甚至一度出現冧伺服器的情況。

華仔除了演唱會一票難求外，就連他最新主演的電影《危機航線》在國慶日國慶日推出優先場，多場近乎全滿，入場率相當理想。此片由劉德華、林小强監製，彭順執導，劉德華、張子楓、屈楚蕭領銜主演，電影更邀得曾拍攝《無雙》的王耀慶、《拆彈專家2》的 張揚及《我吃了那男孩一整年的早餐》的周興哲等多位演員參與演出。

今日電影公司發佈由劉德華、張子楓演唱的推廣曲《親愛的小孩》及MV，歌詞道出二人心聲。二人透過歌曲將溫暖親情直搗觀眾心中，也是支撐著華仔片中角色高皓軍拼盡全力與劫匪團展開「癲瘋對決」的理由，令觀眾在充滿壓逼感的旅程中，感受到一份催淚的情感力量。

經典歌曲《親愛的小孩》 在1985年推出，為蘇芮一首講述親情的感人之作。今年透過新片《危機航線》，相隔39年帶出電影極致揪心的情感，突出片中動人的家人關係。



原來華仔早年已對這首歌情有獨鍾，於1989年曾重唱並收錄在當時的新碟，歌曲也是當年他的電影《法外情》主題曲，同時亦把歌曲改編成廣東版《禱告》。而今回這首歌再度成為他領銜主演的新片《危機航線》推廣曲，並重新編曲，由他與戲中的女兒張子楓合唱，感覺煥然一新。



