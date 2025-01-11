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娛樂
2025-01-11 11:26:30

劉德華演唱會｜更改跪跣動作免家人擔心 華仔聞「四大天王」啟德開騷即叫好(有片)

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劉德華「今天…is the Day」香港站於紅館落幕，為72場巡唱畫上圓滿句號。(羅錦鴻攝)

劉德華「今天…is the Day」香港站於紅館落幕，為72場巡唱畫上圓滿句號。(羅錦鴻攝)

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劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會開足72場，香港站的20場昨晚(10日)於紅館圓滿落幕。完騷後華仔在後台開香檳慶祝，更興奮地拿著整支飲「自隊」飲了幾啖。談到心情時，他笑言仍想唱下去，「雖然唱了72場，仍覺得可以繼續。」不過，他沒想過開part 2，反期望以另一方式開騷，暫時雖未有考慮啟德場館，但對於有建議四大天王齊齊在啟德開show，華仔就豪不猶豫表示，「我想呀，真係想，因為我哋始終係一個年代嘅表演，如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事。

劉德華「今天…is the Day」香港站於紅館落幕，為72場巡唱畫上圓滿句號。(羅錦鴻攝) 劉德華「今天…is the Day」香港站於紅館圓滿落幕，在後台開香檳慶祝。(羅錦鴻攝) 劉德華在「今天…is the Day」演唱會尾場，多次眼濕濕，忍住眼淚。 劉德華在「今天…is the Day」演唱會尾場，多次眼濕濕，忍住眼淚。 劉德華唱《心只有你》時熱淚凝眶。(羅錦鴻攝) 劉德華唱《心只有你》時熱淚凝眶。(羅錦鴻攝) 劉德華唱《心只有你》時熱淚凝眶。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝)

多次眼濕濕

華仔在尾場多次眼濕濕，更一度要用手抺眼淚，華仔表示並非最感觸的一場，「啱啱開始時會比較大壓力，每日都驚自己身體各樣嘢，比較易有感觸，但做順咗之後就冇，同埋現場觀眾和身邊人俾咗好多能量我。」他形容每場猶如觀眾表演給自己看，整體過程都是歡樂的。華仔每晚都招親收老婆，是否多了大批老婆，他笑言：「嗰啲玩啫，佢哋返去就唔記得架啦。」

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劉德華指「今天…is the Day」是歷年來最享受的一次演唱會。(羅錦鴻攝) 劉德華感激台前幕後協力完成72場巡唱。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝)

妻女睇足72場 被愛女指跳錯舞

被問到唱《練習》時更改「跪跣」到高台邊的動作，他自言每晚開騷都會盡量小心， 「原來有時小心都會有少少意外，唔想大家睇嘅時候，掛住擔心所以改。(有否被屋企人話？)少不免。」華仔直言太太比較擔心，但強調太太在場並沒有為他增添壓力，「佢喺度我會好啲。」問到太太和女兒看了多少場時，華仔一臉滿足的答道：「72場！」至於女兒可有給予甚麼評價？「捉到我跳錯舞！」完騷後，會稍作休息並與家人歡度農曆新年，今年將會繼續參與電影工作。

 

多謝羅淑佩捧場

華仔形容今次巡唱是歷年最放鬆和享受的一次，被問到連文化體育及旅遊局長羅淑佩都有捧場，他只簡單表示多謝，並感激圈中友好入場共渡歡樂時光。問到可有興趣在啟德新場開騷時，華仔暫時未有計劃，但提到有議員提議邀四大天王辦大型演唱會時，華仔即謂：「我想呀，真係想，因為我哋始終係一個年代嘅表演，如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事。」

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