劉德華演唱會｜更改跪跣動作免家人擔心 華仔聞「四大天王」啟德開騷即叫好(有片)

劉德華「今天…is the Day」香港站於紅館落幕，為72場巡唱畫上圓滿句號。(羅錦鴻攝)

劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會開足72場，香港站的20場昨晚(10日)於紅館圓滿落幕。完騷後華仔在後台開香檳慶祝，更興奮地拿著整支飲「自隊」飲了幾啖。談到心情時，他笑言仍想唱下去，「雖然唱了72場，仍覺得可以繼續。」不過，他沒想過開part 2，反期望以另一方式開騷，暫時雖未有考慮啟德場館，但對於有建議四大天王齊齊在啟德開show，華仔就豪不猶豫表示，「我想呀，真係想，因為我哋始終係一個年代嘅表演，如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事。

多次眼濕濕 華仔在尾場多次眼濕濕，更一度要用手抺眼淚，華仔表示並非最感觸的一場，「啱啱開始時會比較大壓力，每日都驚自己身體各樣嘢，比較易有感觸，但做順咗之後就冇，同埋現場觀眾和身邊人俾咗好多能量我。」他形容每場猶如觀眾表演給自己看，整體過程都是歡樂的。華仔每晚都招親收老婆，是否多了大批老婆，他笑言：「嗰啲玩啫，佢哋返去就唔記得架啦。」

妻女睇足72場 被愛女指跳錯舞 被問到唱《練習》時更改「跪跣」到高台邊的動作，他自言每晚開騷都會盡量小心， 「原來有時小心都會有少少意外，唔想大家睇嘅時候，掛住擔心所以改。(有否被屋企人話？)少不免。」華仔直言太太比較擔心，但強調太太在場並沒有為他增添壓力，「佢喺度我會好啲。」問到太太和女兒看了多少場時，華仔一臉滿足的答道：「72場！」至於女兒可有給予甚麼評價？「捉到我跳錯舞！」完騷後，會稍作休息並與家人歡度農曆新年，今年將會繼續參與電影工作。

多謝羅淑佩捧場 華仔形容今次巡唱是歷年最放鬆和享受的一次，被問到連文化體育及旅遊局長羅淑佩都有捧場，他只簡單表示多謝，並感激圈中友好入場共渡歡樂時光。問到可有興趣在啟德新場開騷時，華仔暫時未有計劃，但提到有議員提議邀四大天王辦大型演唱會時，華仔即謂：「我想呀，真係想，因為我哋始終係一個年代嘅表演，如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事。」