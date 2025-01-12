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娛樂
2025-01-12 16:42:28

劉德華演唱會｜買家親自放蛇追足一條街 33歲女子涉賣假飛被捕

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有買家親自放蛇，更追足一條街，最後長褸女子涉賣假飛被捕 。

有買家親自放蛇，更追足一條街，最後長褸女子涉賣假飛被捕 。

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劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會開足72場，香港站的20場日前於紅館圓滿落幕。華仔開騷當然成為不少黃牛黨、騙徒賺錢的好時機。昨日網上流傳四條影片，該帖文寫道︰「話賣劉德華八千蚊假飛，花生友多到半個演唱會。」而影片發生的地點是大圍港鐵站外，有一名女子與穿長褸的長髮女先在站內拉扯，長髮女掙脫成功之後，立即飛奔狂跑，而另一名女子就不停斥對方「賣假飛呀」。

兩名女子在大圍站內拉扯，金毛男子被指是長褸女的同黨。 兩名女子在大圍站內拉扯。 兩名女子在大圍站內拉扯。

影片見到圍觀的人數頗多，並見到兩名女子在對出的村南道追逐，其後長褸女子跳上的士，表現冷靜，而另一名女子繼續鍥而不捨並站在車頭阻止的士離開，在場圍觀人士就不停討論賣假飛一事。上載影片的網民留言說︰「個買家好有準備出嚟，準備晒啲文件證據帶出嚟，好似記者都提前叫埋，搵晒人哋仆佢，睇嚟應該係慣犯嚟嘅，買家話照跳錶最後俾返的士司機，個女人好淡定，全程冇驚過啊，唔講以為佢先係受害者。」其後更有網民火速將長褸女起底，指對方是一名慣犯，經常出售假飛假袋。

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警方回覆傳媒表示昨日(11)接獲139歲女子報案，其丈夫在網上交易平台以7500元購買了一張劉德華尾場門票，惟入場時發現是假飛。女事主親自「放蛇」約賣家交收門票，其後報警，警員到場後「以欺騙手段取得財產」罪拘捕涉嫌賣假票的33歲姓蔡的女子，事件目前仍在調查中。

有網民認出對方是慣犯。 買家阻止長褸女子離去。 買家阻止長褸女子離去。

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