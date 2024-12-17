熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 破地獄 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-12-17 22:45:16

劉德華演唱會2024｜華仔直呼好耐無見 重現跣去台邊超驚險

分享：
今次演唱會有歌舞劇環節。

今次演唱會有歌舞劇環節。(蘇文傑攝)

adblk5

劉德華今晚(17)在紅館舉行一連廿場的跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024 》。上次華仔登陸紅館開騷已是2018年的事，相隔6年再臨紅館，令不少人期待，門票近一度炒至4,000多元。

 

粉絲見華仔成個白馬王子咁，即時叫到聲沙。

粉絲見華仔成個白馬王子咁，即時叫到聲沙。 (蘇文傑攝)

華仔之前大陸開騷發生意外，今晚粉絲大叫華仔小心。

華仔之前大陸開騷發生意外，今晚粉絲大叫華仔小心。 (蘇文傑攝)

今次華仔演唱會開三面台，他先以《今天》、《沒有人可以像你》、《笨小孩》為個唱揭幕。華仔一出場便站在半空舞台跟大家打招呼，並大叫「好耐無見，我返嚟啦！」
華仔唱完《笨小孩》之後，在舞台即場除衫，他表示今次放棄一半場地，希望可以與觀眾走近，現場觀眾隨即。華仔其後將現場一分為二，著他們分別叫「劉德華」及「我愛你」，但現場觀眾情緒太高漲，大叫效果未如華仔所願，於是他再跟全場「練習」多次。最後華仔著大家大叫3次「我愛你」，便唱出《謝謝你的愛》。

 

adblk6
華仔每個動作都係咁有型。

華仔每個動作都係咁有型。(蘇文傑攝)

再唱《中國人》

華仔演唱會的歌單跟過去相若，去到第二部分舞台出現兩隻神獸，華仔就換上全白歌衫升上舞台中間，他的身後有一條銀色的氣球龍，再配上他中氣十足唱《中國人》，全場氣氛再度高漲，更有不少國語人士大叫「我愛你」。其後他脫去白色外套之後，以白色長衫示人再唱出《忘情水》。

華仔：大家大聲啲。

華仔：大家大聲啲。(蘇文傑攝)

香港騷同樣有機關，安全。

香港騷同樣有機關，安全。(蘇文傑攝)

華仔安慰好安全

華仔表示知道大家很關心他的舞台機關，並隨即大派定心丸稱絕對安全，著大家放心。他又踏上升降台向台的左右兩邊觀眾打招呼。

去到第三部分，華仔的舞台以舊上海做主題，他以許文強造型出場，大唱《上海灘》。他與女dancer上演一段歌舞劇，而過去華仔曾因為太走近台邊發生驚險場口，其中一幕他在升起的天橋上唱《練習》，並要跪落地跣往台邊，香港站依舊有，但華仔就留了足夠距離跣去台邊。

之後，華仔以黑色西裝造型出場，並先後唱出《心只有你》、《你是我的女人》，而他在台北站唱的《親愛的小孩》就改為《MaMa I love you》，更帶領全場唱《男人哭吧不是罪》。接著唱《憑甚麼》時候，舞台放大量煙花，將全場氣氛推至最高，所有fans都企起身跟華仔一齊又唱又跳。華仔亦在台上連跑幾圈，非常興奮。及至唱《17歲》，華仔感性表示很多謝大家的支持。


 

華仔叫粉絲放心，演唱會機關絕對安全。 歌舞劇環節極具新鮮感。 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝) 劉德華跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024》已經開鑼。 (蘇文傑攝)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 