劉德華演唱會2024｜華仔直呼好耐無見 重現跣去台邊超驚險

今次華仔演唱會開三面台，他先以《今天》、《沒有人可以像你》、《笨小孩》為個唱揭幕。華仔一出場便站在半空舞台跟大家打招呼，並大叫「好耐無見，我返嚟啦！」 華仔唱完《笨小孩》之後，在舞台即場除衫，他表示今次放棄一半場地，希望可以與觀眾走近，現場觀眾隨即。華仔其後將現場一分為二，著他們分別叫「劉德華」及「我愛你」，但現場觀眾情緒太高漲，大叫效果未如華仔所願，於是他再跟全場「練習」多次。最後華仔著大家大叫3次「我愛你」，便唱出《謝謝你的愛》。

華仔演唱會的歌單跟過去相若，去到第二部分舞台出現兩隻神獸，華仔就換上全白歌衫升上舞台中間，他的身後有一條銀色的氣球龍，再配上他中氣十足唱《中國人》，全場氣氛再度高漲，更有不少國語人士大叫「我愛你」。其後他脫去白色外套之後，以白色長衫示人再唱出《忘情水》。

華仔安慰好安全

華仔表示知道大家很關心他的舞台機關，並隨即大派定心丸稱絕對安全，著大家放心。他又踏上升降台向台的左右兩邊觀眾打招呼。



去到第三部分，華仔的舞台以舊上海做主題，他以許文強造型出場，大唱《上海灘》。他與女dancer上演一段歌舞劇，而過去華仔曾因為太走近台邊發生驚險場口，其中一幕他在升起的天橋上唱《練習》，並要跪落地跣往台邊，香港站依舊有，但華仔就留了足夠距離跣去台邊。

之後，華仔以黑色西裝造型出場，並先後唱出《心只有你》、《你是我的女人》，而他在台北站唱的《親愛的小孩》就改為《MaMa I love you》，更帶領全場唱《男人哭吧不是罪》。接著唱《憑甚麼》時候，舞台放大量煙花，將全場氣氛推至最高，所有fans都企起身跟華仔一齊又唱又跳。華仔亦在台上連跑幾圈，非常興奮。及至唱《17歲》，華仔感性表示很多謝大家的支持。



