劉德華演唱會2024｜華仔重現跣去台邊超驚險 全場high足3粒鐘(有片)

劉德華在紅館舉行一連廿場的跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024 》。(蘇文傑攝)

劉德華今晚(17日)在紅館舉行一連廿場的跨年個唱《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024 》。上次華仔登陸紅館開騷已是2018年的事，相隔6年再臨紅館，令不少人期待，門票近一度炒至4,000多元。





全場粉絲大叫「華仔我愛你」 今次華仔演唱會開三面台，他先以《今天》、《沒有人可以像你》、《笨小孩》為個唱揭幕。華仔一出場便站在半空舞台跟大家打招呼，並大叫「我掛住你哋呀！我返嚟啦！」

華仔唱完《笨小孩》之後，在舞台即場除衫，他表示今次放棄一半座位，希望可以與觀眾走近。華仔其後將現場觀眾一分為二，著他們分別叫「劉德華」及「我愛你」，但現場觀眾情緒太高漲，大叫效果未如華仔所願，於是他再跟全場「練習」多次。最後華仔著大家大叫3次「我愛你」，便唱出《謝謝你的愛》。





我60幾歲唔好勾引我 華仔見到台下有不少後生女觀眾，即笑言：「我60幾歲，唔好勾引我！你哋真係識我？係咪媽咪叫你嚟？係咪你媽媽鍾意我？唔好一陣我埋嚟又話唔識我。」 之後華仔連唱多首經典舊歌《緣盡》、《暗裡著迷》、《情感的禁區》、《可不可以》。他又問在場人士吃了晚飯沒有，接著便說：「我都係秀色可餐，睇完我就會飽肚，我以前好多女歌迷、影迷，依家就發現多咗男歌迷、影迷，你哋係咪細個唔敢表達，長大咗先夠膽表達？」

再唱《中國人》 華仔演唱會的歌單跟過去相若，去到第二部分時，舞台出現兩隻神獸。華仔換上全白歌衫升上舞台中間，他的身後有一條銀色的氣球龍在舞動，再配上他中氣十足唱《中國人》，全場氣氛再度高漲，更有不少國語人士大叫「我愛你」。其後他脫去白色外套之後，以白色長衫示人再唱出《忘情水》。

華仔安慰好安全 華仔又穿上深色外套，加上不停有風從底部吹出，看上去令他有幾分大師味道。他遂問大家好不好看，之後更笑言︰「真係咁樣靚呀？我聽日就咁著出街，會唔會俾人以為有問題呀？」他又表示個唱開始時，曾擔心大家的反應，但見到大家如此熱情，笑謂︰「好似唱咗廿場咁！」 他表示知道大家很關心他的舞台機關，並隨即大派定心丸稱絕對安全，著大家放心，「放心！放心！我好安全！大家放心睇！希望大家開開心睇！」他又踏上升降台向台的左右兩邊觀眾打招呼。

重現危險動作 去到第三部分，華仔的舞台以舊上海做主題，他以許文強造型出場，大唱《上海灘》。他與女dancer上演一段歌舞劇，演繹一對亂世情侶。過去華仔曾因為太走近台邊發生驚險場口，其中一場他在升起的天橋上唱《練習》，並要跪落地跣往台邊，香港站依舊有，但華仔就留了足夠距離跣去台邊。



之後，華仔以黑色西裝造型出場，並先後唱出《心只有你》、《你是我的女人》。來到香港站就把《親愛的小孩》就改為《MaMa I love you》，更帶領全場唱《男人哭吧不是罪》。接著唱《憑甚麼》時候，舞台放大量煙花，將全場氣氛推至最高，所有fans都企起身跟華仔一齊又唱又跳。華仔亦在台上連跑幾圈，非常興奮。及至唱《17歲》，華仔感性表示很多謝大家的支持。

幾首快歌全場企起身 來到第四部份，華仔換上橙色外套及長褲，唱出多首快歌，包括《不需要愛情》、《獨自去偷歡》及《倒轉地球》等，全場企起身一齊又唱又跳。華仔遂問大家打算玩到幾多點，更搞笑謂「大家都帶咗pillow 嚟？準備同我pillow talk。不過我今晚返去排吓更表 ，咁多個老婆都唔知點算。」 雖然華仔多次表示自己沒歌可唱，但全場不斷叫「華仔，我愛你」，華仔坐在台邊聽足三分鐘之後，他表示「不如我由頭做過啦，行返上去個台啦」，之後清唱了幾句《今天》。

華仔在個唱尾聲時，仍不忘幫他主演的《焚城》宣傳，他說︰「大家睇咗幾多次？我點都要追到破紀錄，雖然仲爭七千，但我相信有你哋得，就算係痴心妄想，哈哈哈！」 最後華仔以《真永遠》作結，完場時會場的大銀幕播出華仔籌備今次演唱會中的過程及不同地方個唱的片段，當中不乏意外場口。他亦為影片配音，跟大家分享他的心路歷程，令部入粉絲看畢整部短片才離開。