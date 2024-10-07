劉德華澳門4場演唱會圓滿結束 黃日華苗僑偉戚美珍High爆跟住唱

劉德華「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會2024 」Round 2澳門站的演出 圓滿結束。

劉德華「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會2024 」Round 2澳門站的演出，昨晚(6日) 圓滿結束。連同早前於內地舉行的36場演出，總共完成了40場表演，每場落力演出，令觀眾意猶未盡，五虎好友黃日華、三哥(苗僑偉)和三嫂(戚美珍)專程到澳門捧場，看得非常投入且聞歌起舞。雖然身在包廂，未能近距離跟華仔打招呼；但兩人鬼馬地跟LED畫面上的華仔合照，以證到此捧場，且笑說我3人有新合照。

黃日華、三哥和三嫂不管快歌慢歌也盡情投入演唱會中，唱至快歌《我恨我痴心》時三嫂與身邊的朋友高舉雙手擺動身軀舞動起來，三哥和黃日華在座位上齊聲高歌，耳熟能詳的唱畢整首歌，猶如自己開演唱會一樣，十分捧場。三嫂表示因為要跟三哥返回加拿大準備與仔女過聖誕，所以華仔12月的演唱會不在香港，三哥剛剛自馬來西亜完成電影拍攝，趁這空檔專程來澳門捧華仔個唱，先睹為快。三嫂更不忘讚嘆華仔的響亮歌聲說：「華仔把聲真係開晒、好靚、唱得好好聽。」三哥和黃日華也說：「已好一陣子沒有跟華仔見面；所以知道他澳門開show，即刻相約捧他的埸。」