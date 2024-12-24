劉德華獲《焚城》隊友拉隊捧場 高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌紅館團聚 (有片)

由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）及林家熙（Locker）等主演的災難大片《焚城》，自上畫至今快兩月，票房超過四千多萬，成績理想。

《焚城》一眾演員仍不停接力謝票，答謝觀眾支持，近日更拉隊殺入紅館，與戲中飾演環保專家范偉立的劉德華「團聚」，台上台下齊齊整整歡度冬至。連月來忙為《今天……is the day》巡唱的華仔，雖然未能分身與《焚城》隊友一起宣傳，但冬至當晚在導演潘耀明率領下，與Louise、Fish、Dee、Jeffrey、阿炳、Locker、黃愷𠎀、許恩怡一同現身紅館，為華仔打氣之餘，更花盡心思有備而來，在台下高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌，給台上的華仔帶來驚喜。眼見久違了的一班《焚城》隊友特意來捧埸，不禁感謝的說：「所有兄弟你們好嗎？多謝你們這段時間，在我開演唱會期間，一直努力為電影四出謝票宣傳，為電影撐出佳績。」說罷，還呼籲所有在場的fans、觀眾今個聖誕、新年入戲院看《焚城》。華仔更與他們互動搞氣氛，連忙問大家「最愛是誰？有多愛？愛多久？」而台下這班好兄弟，第一時間高聲呼應的說：「最愛劉德華！愛你一萬年！」非常投入配合，現場氣氛高漲。