劉德華率《潛行》拍檔接受Do姐訪問 自爆當年曾任何鴻燊啦啦隊

全新犯罪動作電影《潛行》，由身兼監製的劉德華夥拍林家棟、劉雅瑟合演，將於1月11日在香港上映。三位主角應商台節目《口水多過浪花》邀請，接受主持人鄭裕玲(Do姐)專訪，四人言談甚歡，當中華仔和家棟這對好拍檔，更揭露他們第一次合作往事，華仔又順道披露一個鮮為人知的秘密﹗而在接受Do姐訪問後，華仔亦都馬不停蹄帶領團隊，在內地巡迴謝票，在最後一站深圳，更有重量級粉絲捧場，就是國家籃球名將易建聯。 《潛行》分別在香港及內地上映，當中內地票房5天就衝破2.35億， Do姐在訪問中亦表達對電影故事非常有興趣，華仔在訪問講到《潛行》是非一般動作犯罪片，他表示：「其實故事個核心都係講緊人與人之間嘅關係，同埋愛，仲有友誼。」Do姐問到：「咁即係都有愛情線？」華仔再答：「好濃啊，好濃嘅愛情。」而Do姐更感興趣就是華仔和家棟這對第17次合作的拍檔，並問到他們是否早於電視台便認識，家棟指就讀訓練班時候，曾經在華仔主演的電影，1992上畫的《賭城大亨之新哥傳奇》中擔任群眾演員，亦是家棟首次與華仔合演同一套作品，超過30年前的事至今記憶猶新，家棟說：「喺片場離遠見到劉德華，成班訓練班同學幾個，黃德斌都喺度㗎，嗯劉德華喎，跑步喎，其實嗰時係第一次親眼見到華仔。」戲中華仔飾演的角色，原型人物為澳門大亨何鴻燊，他就指對家棟參與這一幕印象深刻：「突然間我click（回想）到，你知不知何鴻燊喺麥理浩徑個幕，真實事件時我真係喺旁邊做啦啦隊，exactly就係你飾演的，呢場戲我好記得㗎。我仲有講畀導演聽，真係可以摷返出嚟。」

華仔跟家棟合作無間，而女主角劉雅瑟就是第二次跟華仔同場演出，今次更有幸榮升做華仔太太，雅瑟就即席重演當日收到邀請時的反應，指感覺難而置信。「華哥找我演戲，好啊好開心，演什麼演他太太，哈哈，我害怕我演不到。」Do姐向來擅長，直接大膽問嘉賓問題，今次她就問華仔：「呢度係寫住要我問，就係近年你係咪好錫身少打咗？」家棟就代為解答，指華仔今次好少動用替身，身兼監製的他無論槍戰，抑或跟家棟對打場面都是親身上陣。 易建聯驚喜現身 華仔兼任新片監製，事實上他就非常欣賞導演關智耀，早於90年代就想邀對方拍電影，Do姐就問到華仔，本身有無考慮自己試執導演筒，他表示：「我成日都想有機會做導演㗎，但係做下做下之後就會諗點解嗰個導演會拍得咁好嘅，死喇，要學再學添，然後再吸收，其實年年都有個衝動去做導演，但係最後打消咗個念頭。」Do姐接住問：「2024年呢個係咪其中一個願望呢？」華仔給了個驚喜答案大家：「2025年吧，因為24年有演唱會所以就2025年，哈哈哈﹗」Do姐亦即時大讚華仔果然是「最勤力嘅人」。