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娛樂
2023-09-11 16:04:50

劉德華相隔5年再搞生日會 同陶大宇何啟華陳家樂合唱《倒轉地球》

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劉德華與容祖兒在生日會上合唱，令全場氣氛高漲。

劉德華每年9月都會跟「華仔天地」的「家人」（華仔fans的簡稱）一起慶祝；過去五年因為疫情關係，所以未能舉行。隨著疫情逐漸緩和，日前fanclub特別在機場博覧為華仔舉行一個3000人的生日派對，並為華仔邀請了一眾圈中友好出席包括羅蘭、胡楓、葉蒨文、林子祥、容祖兒、陳家樂、陶大宇、姜皓文、陳芷菁、谷德昭、錢嘉樂、何啟華、鄭則仕、湯鎮業、李暉、Cyril、許恩怡和媽咪柏安妮等與全場fans，在一片歡樂歌聲中一起預祝於27日生日的華仔。

生日會開始華仔說要跟fans一起卡拉ok，一口氣獻唱多首經典作品，全場fans和唱。除了演唱部份外，谷德昭、錢家樂、陶大宇和容祖兒訪談細說華仔，提到早前大家不約而同的觀賞他近期舉行的藝術展，讓大家認識華仔演藝以外的另一面。

劉德華相隔5年再跟「家人」開生日會。

華仔上台還邀請台下的羅蘭姐和修哥上台一同分享對他的點滴。羅蘭姐公開讚賞華仔向來是很尊敬長輩；尤記當年他老遠的飛去外地將一個她所得的獎項親自交到她手上，令身處外地開工的她倍感開心、修哥一上台便叫大家要永遠支持華仔，並鬼馬的謂華仔說甚麼，他都會照做，這對活寶貝連番讚美，逗得華仔笑不攏咀，且馬上叫兩位跟他和祖兒合唱《分飛燕》，自稱五音不全的羅蘭姐隨著祖兒的帶領下，隨著音樂伴奏唱起來，調皮的修哥又出招鄭重的笑問羅蘭姐說：「乜你識唱歌嘅咩？」正專心演唱的羅蘭姐也懶得理會修哥所言，最後修哥也唱埋一份，四人合唱非常合拍，博得全場掌聲。

大合唱《分飛燕》。

現場高漲氣氣氛一浪接一浪，葉蒨文和林子祥以特別嘉賓出現，以《敢愛敢做》一曲為這晚推進高潮，陶大宇、陳家樂、何啟華（Dee）更跟華仔首次合體分別合唱了《倒轉地球》、《暗裡著迷》及《獨自去偷歡》。大宇在台上演唱了兩首華仔作品，與現場fans互動，大搞氣氛。

家樂和阿Dee分別被華仔點名邀上台一齊公開合唱兩人曾深情演繹的《暗裡著迷》及《獨自去偷歡》。 百分百fans的家樂沒準備下有點尷尬，但接過華仔的Mic後即華腔上身情深演繹，事後還笑說：「早知要上台的話，等好去set個靚髮啦！第一次參加華哥的生日會，還給我機會一齊合唱，真的好似發夢。」

同樣被點名的阿Dee走上台時即不禁的說：「嘩！好驚呀！」幸好有華仔和祖兒合唱唱，終償與華哥同台合唱《獨自去偷歡》，留下一次難忘的美好回憶，及讓他感受和見識到現場充滿了energy的氣氛。而站在台上另一端的谷德昭也陶醉的熟練演唱這曲，頓時吸引了華仔的目光，立時為他打氣，台上台下同樣high翻。祖兒意猶未盡自選最愛華哥的《開心馬騮》，繼續邊唱邊跳，連台下的許恩怡和媽咪柏安妮、fans們也站起來手舞足蹈的和唱。

首次參加華仔天地生日會的祖兒，很享受的說：「好開心，感覺成為「家人」的一份子，希望以後每年都可以參加華仔的生日會。」而沙麗和阿Lam完成表演後，陪著華仔一同欣賞華仔天地的fans連串的精彩表演，包括小朋友演繹的拉丁舞、hip hop、打鼓、合唱經典作品等，深深感受到fans們真的很支持和愛戴自己的偶像。看完大半場後，習慣早睡早起的沙麗和阿Lam便先行離場，沙麗笑說：「我同阿Lam夠鐘返屋企瞓覺啦，我哋真係比羅蘭姐、修哥早瞓㗎！」同樣是九月份生日的她，臨走前不忘再祝華仔happy birthday。

容祖兒希望每年跟劉德華慶祝生日。

闊別五年fanclub再次為自己舉行生日會，華仔感恩的說：「很感謝每一位fans的心意，除了香港之外，有很多都是專程由外地而來，我希望我的「家人」繼續身體健康，每年生日會都可以見到大家。也感謝一班圈中友好的祝福，跟我分享生日的喜悅。相識多年的魔術師Cyril也跟我同日生日，九月之星還有的莎莉，難得今年一起慶祝。」

華仔稱「華仔天地」為了今次生日會花了不少心思籌備了兩個半月，舉行前因暴雨影嚮，最後只能用一天時間完成搭台、音響、LED工程等，直至開騷當日早上十點，他才能進行綵排，所以能夠順利舉行和完成這次生日會，真的要衷心感謝大家。此外，日內華仔便會起程赴加拿大出席「第48屆多倫多影展」獲頒發「特別貢獻獎」及為參展的新片《紅毯先生》出席首映禮。

劉德華很感謝fans為他籌備生日會。

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