劉德華破天荒與久石讓合作 自薦填詞藉《慢慢》表達為父感受

劉德華跟日本殿堂級音樂大師久石讓，破天荒首度合作，為電影《川流不熄》一同創作宣傳歌曲《慢慢》。雖然華仔沒有參與演出部份，但得知久石讓老師會為電影配樂，主動提出合作，由久石讓譜曲，華仔親自填詞，由於久石讓要求相當嚴格，華仔坦言對方最初非一口應承，看過華仔的歌詞才答允合作。他直言新歌令他在音樂上再行前一步。

表達三代父子情

電影《川流不熄》講述主角們三代之間的父子情，電影拍畢後，華仔欣賞久石讓老師為電影創作的音樂，被旋律觸動，「當久石讓老師寫好旋律後，就說要我先填好詞讓他過目，他當時指未必一定給我唱。我特別用心創作《慢慢》這首歌詞，裡面很能夠表達出父子幾代之間的感情，因為每個父母都有爸爸媽媽，他們有了孩子後才能了解自己父母的感受。」華仔坦言自己亦是由別人的孩子，轉變為父母才能真切明白箇中感受，而久石讓老師看畢華仔的歌詞後便答允今次的合作。