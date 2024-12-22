劉德華紅館個唱場外增設打卡位 62歲關之琳現身支持「男朋友」

今年聖誕及除夕，劉德華將在紅館舉行《今天…is the Day巡迴演唱會香港站》，與全城歌迷共度佳節。為了讓節日的快樂氣氛延伸至紅館場外，華仔特別構思打造了兩個極具特色的演唱會打卡位，分別是紙雕心形手與四個可愛花花人，於2024年12月24日至2025年1月1日期間在紅館廣場免費展出。
除了紙雕心形手和花花人裝置外，現場還將展示一個高達12米的超大型Andox & Box充氣公仔，並有機會與神秘嘉賓同框合影！劉德華表示，希望透過這次活動，將演唱會的元素與節日的歡樂氣氛融為一體，無論是入場觀眾還是未能買票的歌迷，都能透過這些裝置感受到演唱會的熱情與特色。他希望藉此傳遞「Love Is All Around」的理念，將愛與快樂的訊息分享給更多人。
全城熱捧的星級演唱會
《今天…is the Day巡迴演唱會香港站》已經開至第四場，不少圈中好友紛紛現身支持，包括華仔的昔日電影好拍檔關之琳，而62歲的關之琳仍保養不錯，她跟劉德華先後演過11次情侶，屬經典的螢幕情侶。除了關之琳，連日來還有李克勤夫婦、琦琦、區永權、曾華倩、呂良偉夫婦、葛民輝、薛家燕、洪永城夫婦、梁詠琪、陳慧琳、湯寶如、周吉佩、劉威煌、李佳芯等圈中人捧場。 華仔對上一次登陸紅館開騷已是2018年的事，相隔6年再臨紅館，令不少粉絲相當期待。
打卡位詳情
日期：2024年12月24日 – 2025年1月1日
性質：免費入場
公眾開放時間
* 12月24日 – 27日、29日 – 30日、1月1日
時間：12:00 PM – 6:00 PM & 8:30 PM – 10:00 PM
* 12月28日
時間：12:00 PM – 10:00 PM
* 12月31日
時間：12:00 PM – 7:00 PM
當日演出持票人士專屬時間
* 12月24日 – 27日、29日 – 30日、1月1日
時間：6:00 PM – 8:30 PM
* 12月31日
時間：7:00 PM – 9:30 PM