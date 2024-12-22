劉德華紅館個唱場外增設打卡位 62歲關之琳現身支持「男朋友」

今年聖誕及除夕，劉德華將在紅館舉行《今天…is the Day巡迴演唱會香港站》，與全城歌迷共度佳節。為了讓節日的快樂氣氛延伸至紅館場外，華仔特別構思打造了兩個極具特色的演唱會打卡位，分別是紙雕心形手與四個可愛花花人，於2024年12月24日至2025年1月1日期間在紅館廣場免費展出。

除了紙雕心形手和花花人裝置外，現場還將展示一個高達12米的超大型Andox & Box充氣公仔，並有機會與神秘嘉賓同框合影！劉德華表示，希望透過這次活動，將演唱會的元素與節日的歡樂氣氛融為一體，無論是入場觀眾還是未能買票的歌迷，都能透過這些裝置感受到演唱會的熱情與特色。他希望藉此傳遞「Love Is All Around」的理念，將愛與快樂的訊息分享給更多人。