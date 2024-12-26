劉德華紅館演唱會召喚陶大宇台下唱《倒轉地球》 76歲梁家仁精靈跳唱共度聖誕

今年聖誕 、除夕、新年3大節日，在紅館舉行《今天… is the day 》巡唱香港站的劉德華不愁寂寞，因為每一天都有不少fans和圈中友好捧場包括梁家仁、呂良偉、陶大宇、姜皓文、林家熙（Locker)、胡子彤、丘彥筒(Marf）、魯庭暉、梁競徽（唯唯）、張穎康、范振鋒等，陪着他一起共渡佳節。華仔連續兩晚在encore環節高唱聖誕歌應節普天同慶，令現場充滿節日氣氛。而演唱會中大受歡迎的大頭仔ANDY更變身聖誕老人，被華仔委以重任在紅館場外，以神秘嘉賓出現，叮囑他好好招呼一眾fans，任他們合照打卡，為節日增添歡樂。

演唱會舉行至昨晚已第七場，昨晚陶大宇聽到自己的飲歌《倒轉地球》音樂響起，不禁隨着拍子，跟台上的華仔互相輝映，興奮的高唱起來，雖然兩人分別在台上、台下，但難得2人紅館「同場」合唱，一於樂在其中。當華仔唱《獨自去偷歡》時，大宇更模仿華仔的招牌動作，邊唱邊跳，連身邊的唯唯也拍掌和應讚好。

謝金燕睇騷慶生

而來自台灣的台語流行舞曲女歌手謝金燕適逢聖誕正日生日，昨日專程看華仔個唱慶生；在華仔演唱快歌部份時，隨着節拍舞動，全程投入的享受華仔個唱中。此外，呂良偉意猶未盡已第二次捧場，說是自己和太太今年聖誕最佳節目。而久違了的梁家仁平安夜也跟家人一起捧場，76歲的家仁哥與華仔相識多年，10多年沒看演唱會，今次一次過補返數，對華仔的快歌和慢歌不陌生，不時跟着唱，快歌部份也看得起勁，站起來揮動螢光棒跳着唱着，十分精靈。