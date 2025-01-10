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娛樂
2025-01-10 22:08:33

劉德華紅館演唱會｜羅淑佩現身捧場 華仔感動灑淚(有片)

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劉德華個唱尾場，文化體育及旅遊局局長羅淑佩也是坐上客。

劉德華個唱尾場，文化體育及旅遊局局長羅淑佩也是坐上客。

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劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會，今晚(10日)舉行尾場，不少圈中友好包括余安安、盧海鵬、陳法蓉、林健明、邵美琪、Gin Lee、炎明熹、張繼聰夫婦、吳君如夫婦、錢嘉樂和湯盈盈等均有捧場，連文化體育及旅遊局局長羅淑佩也是坐上客，她表示早前比較忙碌，直至尾場才有空捧場。

TVB主席許濤夫婦、吳君如及陳可辛。(羅錦鴻攝) 文化體育及旅遊局局長羅淑佩也是坐上客。(羅錦鴻攝) 炎明熹與高晨維(紅帽)。(羅錦鴻攝) 錢嘉樂、湯盈盈，旁為炎明熹。(羅錦鴻攝) 謝安琪、張繼聰。 余安安、盧海鵬及陳法蓉。(羅錦鴻攝)

演唱會準時於晚上8時15分開始，來到尾場粉絲特別演情，華仔唱畢頭幾首歌後，自言今晚後就不能聽到歌迷的歡呼聲，請全場觀眾放聲大叫，讓他盡情享受。

當他唱《緣盡》時，全場歌迷大合唱，台上大屏幕拍攝台下情況，吳君如和陳可辛看到投入，更向鏡頭大派飛吻，謝安琪、炎明熹、Gin Lee等都大派心心。

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劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝)

自從發生唱《練習》時「撠腳」，由跪地變趴地跣出高台邊的事件後，華仔已改為企定定跪低，確保安全唱畢整首歌，尾場亦如是，安全至上。不過當唱《心只有你》時，華仔被fans熱情所感動，熱淚凝眶，但仍忍住眼淚，其後唱完《你是我的女人》後，華仔多謝吹色士風的樂手以及6位和音時，終於哭了，一度以手拭淚，更擰轉身抺淚，部分和音歌手及樂手也眼濕濕。

華仔在台上灑淚︰

劉德華唱《心只有你》時熱淚凝眶。(羅錦鴻攝) 劉德華唱《心只有你》時熱淚凝眶。(羅錦鴻攝) 劉德華唱《心只有你》時熱淚凝眶。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會尾場。(羅錦鴻攝)

不忘劉德華好靚仔 80歲照拍偶像劇

來到個唱尾聲，劉德華特別感觸，多次眼濕濕，他唱《如果有一天》前表示，由第一場開始到尾場，感激歌迷令他的演出越來越好，「如果有一日我沒機會再開演唱會，參加我的歌迷會，有時間會同你哋傾下偈，你地有乜怨氣都可同我講，同男朋友鬧交可來搵我，如果有一天我咩都唔記得，你喺街見到我，唔該同我講：『你叫劉德華，你好靚仔。』」其後，當唱畢《仍唱我的歌》後，他又道，「你地想聽我就繼續唱，你哋想見我就嚟搵我，去到80歲只要你地願意，我一樣拍偶像劇，如果我有120歲，希望你地容許我同你地一樣變老。」

劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會香港站尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會香港站尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會香港站尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會香港站尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會香港站尾場。(羅錦鴻攝) 劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會香港站尾場。(羅錦鴻攝)

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