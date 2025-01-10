劉德華紅館演唱會｜羅淑佩現身捧場 華仔感動灑淚(有片)

劉德華於紅館舉行「今天…is the Day」巡迴演唱會，今晚(10日)舉行尾場，不少圈中友好包括余安安、盧海鵬、陳法蓉、林健明、邵美琪、Gin Lee、炎明熹、張繼聰夫婦、吳君如夫婦、錢嘉樂和湯盈盈等均有捧場，連文化體育及旅遊局局長羅淑佩也是坐上客，她表示早前比較忙碌，直至尾場才有空捧場。

自從發生唱《練習》時「撠腳」，由跪地變趴地跣出高台邊的事件後，華仔已改為企定定跪低，確保安全唱畢整首歌，尾場亦如是，安全至上。不過當唱《心只有你》時，華仔被fans熱情所感動，熱淚凝眶，但仍忍住眼淚，其後唱完《你是我的女人》後，華仔多謝吹色士風的樂手以及6位和音時，終於哭了，一度以手拭淚，更擰轉身抺淚，部分和音歌手及樂手也眼濕濕。

華仔在台上灑淚︰