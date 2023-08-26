劉德華自嘲踏入「耳順之年」搞首個藝術展 公開11歲女兒劉向蕙畫作

在開幕禮中，華仔表示：「多謝你哋嚟參觀，希望今次成個過程得到大家嘅滿意。點解我到呢個時候先至做一個藝術空間展？因為我已經踏入耳順之年，大家有任何所有嘅批評或者讚許，可以儘管同我講，我覺得我係一個學習者，需要接受大家嘅批評。」他更笑言：「好嘅可以唔使講住。」

華仔自覺今次展覽就好像記錄自己接觸藝術的歷程，而他第一件展品是禪繞畫，亦是一個起步，當中亦有兩份展品，分別揀選《天若有情》及《大隻佬》兩部電影做主題。不過，最令大家期待的是華仔和女兒Hanna合作的作品，該展區名為「念Honey」。華仔表示事前要得到女兒的允許，才可展出她的畫作，其中一幅的「蘋果」畫作，華仔笑說是他第一次睇到囡囡畫的畫，他更透露帶Hanna去跟老師學畫畫後，老師表示一定要好好培育囡囡，從那一刻開始，華仔就開始跟囡囡畫畫，不遺餘力地培育Hanna 。被問到除了畫畫，女兒有否繼承他唱歌的天份，華仔大讚囡囡會唱得好過他，但一直唔肯唱畀華仔聽。

​​​​​​​另外，華仔亦透露今年要完成電影《怒火2》及《拆彈專家3》拍攝，明年將計劃舉行演唱會。